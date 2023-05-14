Футболисты «Фейеноорда» отпраздновали победу в чемпионате с болельщиками

Футболисты роттердамского «Фейеноорда» отпраздновали завоевание чемпионского титула с собравшимися на трибунах стадиона «Де Кёйп» болельщиками.
Сегодня, 14 мая, «Фейеноорд» обыграл «Гоу Эхед Иглс» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Нидерландов (3:0) и досрочно завоевал чемпионский титул.
Сразу после финального свистка, ознаменовавшего окончание шестилетнего ожидания победы в чемпионате Нидерландов, игроки «Фейеноорда» побежали к трибунам, где их ждали болельщики.
Футболисты перепрыгнули через ограждение и устремились к фанатам, с которыми и отпраздновали 16-й выигранный титул в истории.
В последний раз клуб из Роттердама побеждал в Эредивизии в сезоне-2016/2017. Прошлую кампанию «Фейеноорд» закончил на третьем месте, уступив «Аяксу», занявшему первое место, 12 очков.
Видео предоставлено телеграм-каналом «OFNEWS / Околоспортивные Новости».
- 14 мая 2023
-
22:39
-
22:38
-
22:29
-
22:28
-
22:24
-
22:14
-
22:13
-
22:11
-
22:03
-
22:00
-
21:58
-
21:53
-
21:50
-
21:46
-
21:45
-
21:36
-
21:34
-
21:30
-
21:22
-
21:19
-
21:16
-
21:07
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:42
-
20:35
-
20:34
-
20:32
-
20:30
-
20:29