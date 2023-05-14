Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Футболисты «Фейеноорда» отпраздновали победу в чемпионате с болельщиками

Футболисты роттердамского «Фейеноорда» отпраздновали завоевание чемпионского титула с собравшимися на трибунах стадиона «Де Кёйп» болельщиками.

Сегодня, 14 мая, «Фейеноорд» обыграл «Гоу Эхед Иглс» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Нидерландов (3:0) и досрочно завоевал чемпионский титул.

Сразу после финального свистка, ознаменовавшего окончание шестилетнего ожидания победы в чемпионате Нидерландов, игроки «Фейеноорда» побежали к трибунам, где их ждали болельщики.

Футболисты перепрыгнули через ограждение и устремились к фанатам, с которыми и отпраздновали 16-й выигранный титул в истории.

В последний раз клуб из Роттердама побеждал в Эредивизии в сезоне-2016/2017. Прошлую кампанию «Фейеноорд» закончил на третьем месте, уступив «Аяксу», занявшему первое место, 12 очков.

Видео предоставлено телеграм-каналом «OFNEWS / Околоспортивные Новости».