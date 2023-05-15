Жоан Лапорта: «Барселона» заслужила этот титул

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал победу сине-гранатовых в Ла Лиге по итогам сезона-2022/2023.

«Мы заслужили этот титул. Мы спасли клуб экономически и вернули радость болельщикам «Барселоны», завоевав важные титулы. Серхио Бускетс уходит чемпионом Ла Лиги. Он всегда будет в наших сердцах, он важная часть истории «Барсы».

Но жизнь продолжается и надо всех поздравить. Нелегко выиграть Ла Лигу, чемпионат выигрывает лучшая команда. Я поздравляю всех: игроков, тренерский штаб и болельщиков. Хави сыграл ключевую роль, у нас отличный тренер», — цитирует президента каталонского клуба Marca.

«Барселона» выиграла свой 27-й чемпионский титул в истории. Для сине-гранатовых эта победа стала первой за последние четыре года.