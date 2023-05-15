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«Барселона» выиграла Ла Лигу впервые за четыре года. Отставание от «Реала» — 8 титулов

«Барселона» выиграла Ла Лигу впервые за четыре года. Отставание от «Реала» — 8 титулов
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«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании в сезоне-2022/2023. Таким образом, это первая победа «блауграны» в Ла Лиге за четыре года. Последний раз команда выигрывала соревнование в сезоне-2018/2019.

Празднование «Барселоны» после финального свистка

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Барселона» набрала 85 очков по итогам 34 туров и стала недосягаемой для конкурентов. Отрыв от мадридского «Реала», который занимает второе место в таблице, составляет 14 очков.

Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю историю клуба. Больше только у мадридского «Реала» – 35 титулов.

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