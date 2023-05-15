«Барселона» выиграла чемпионат, не реализовав ни одного пенальти

С начала сезона в испанской Ла Лиге «Барселона» не реализовала ни одного одиннадцатиметрового удара. Таким образом, оформить титул чемпиона каталонская команда смогла, ни разу не прибегнув к этому элементу футбола.

Команда Хави дважды на протяжении сезона получала право на пробитие пенальти, но ни Ферран Торрес в игре с «Валенсией» (1:0), ни Роберт Левандовски в матче с «Альмерией» (2:0) свои попытки не реализовали.

Напомним, сегодня «Барселона» обыграла в гостях «Эспаньол» в матче 34-го тура испанской Ла Лиги со счётом 4:1 и досрочно стала чемпионом Испании. В составе команды Хави отличились Алекс Бальде, Жюль Кунде и Роберт Левандовски, оформивший дубль. За гостей забили Хавьер Пуадо и Хоселу.

«Барселона» набрала 85 очков по итогам 34 туров и стала недосягаемой для конкурентов. Отрыв от мадридского «Реала», который занимает второе место в таблице, составляет 14 очков. «Эспаньол» располагается на предпоследней строчке, в его активе 31 очко в 34 матчах. От 17-го места «Эспаньол» отстаёт на четыре очка.