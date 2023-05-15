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Президент «Барселоны» Лапорта похвалил работу Хави после чемпионства в Ла Лиге

Президент «Барселоны» Лапорта похвалил работу Хави после чемпионства в Ла Лиге
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил вклад главного тренера команды Хави в чемпионство.

«Хави усердно работал, чтобы поставить команде качественный футбол. Он заслуживает поздравлений. У нас отличный тренер, отличный штаб. Мы очень рады, что наша работа продолжается.

Я всегда думал, что мы на верном пути, но никогда не воспринимал чемпионство как данность, потому что сюрпризы возможны всегда. Мы хотели выиграть чемпионат как можно скорее. Мы провели хороший матч с «Эспаньолом» и завоевали трофей», – приводит слова Лапорты Sport.

Напомним, «Барселона» в матче с «Эспаньолом» (4:2) оформила досрочное чемпионство в Ла Лиге. Отметим, «Барселона» выиграла испанскую Примеру впервые за четыре года. Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю историю клуба. Больше титулов только у «Реала» – 35 титулов.

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