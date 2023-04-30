Все чемпионы в Европе сезона-2022/2023. «Наполи» — в шаге от долгожданного триумфа. LIVE

В европейских странах подходят к концу национальные чемпионаты. Скоро мы узнаем победителей всех 55 турниров. В некоторых странах уже всё давно понятно, в некоторых — основная борьба ещё впереди. В этом обновляемом материале мы следим за чемпионской развязкой и распределением мест в еврокубковых турнирах.
1. Англия: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (4 клуба):
Лига Европы (2 клуба):
Лига конференций (1 клуб):
Лучший бомбардир сезона: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 33 гола
Интрига в чемпионской гонке жила до конца апреля, но «Манчестер Сити» легко обыграл «Арсенал» и практически решил все вопросы. Команда Хосепа Гвардиолы отстаёт от соперника на два очка, но у клуба из Манчестера есть целых два матча в запасе. Непривычно хорошо смотрится «Ньюкасл», который пока находится на третье месте.
2. Испания: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (4 клуба):
Лига Европы (2 клуба):
Лига конференций (1 клуб):
Лучший бомбардир сезона: Роберт Левандовски («Барселона») — 19 голов
«Барселона» уже сформировала солидный отрыв от «Реала». Тяжело представить, что каталонцы упустят преимущество в 11 очков за шесть туров до конца. «Атлетико» пытается скинуть «Реал» со второй строчки, но пока не получается. Главный претендент на четвёртое место — «Реал» Сосьедад.
3. Германия: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (4 клуба):
Лига Европы (2 клуба):
Лига конференций (1 клуб):
Лучший бомбардир сезона: Никлас Фуллкруг («Вердер») — 16 голов
За месяц до конца чемпионата «Боруссия» Д опережает «Баварию» на два очка, но у второй команды есть один матч в запасе. В зоне Лиги чемпионов также находятся сенсационные «Унион» и «Фрайбург», но шансы на топ-4 остаются у «Лейпцига».
4. Италия: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (4 клуба):
Лига Европы (2 клуба):
Лига конференций (1 клуб):
Лучший бомбардир сезона: Виктор Осимхен («Наполи») — 21 гол
«Наполи» не был чемпионом с 1990 года, но теперь до трофея осталось совсем чуть-чуть. Если 30 апреля «Лацио» не обыграет «Интер», а неаполитанцы справятся с «Салернитаной», то команда Лучано Спаллетти официально завоюет долгожданный титул. На оставшиеся три места в зоне Лиги чемпионов претендуют сразу шесть клубов.
5. Франция: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (3 клуба):
Лига Европы (2 клуба): «Тулуза» (групповой этап)
Лига конференций (1 клуб):
Лучший бомбардир сезона: Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 22 гола
«ПСЖ» уверенно двигается к очередному титулу, а «Марсель» и «Ланс» отчаянно рубятся за второе место. Провансальцы пока опережают соперника на один балл, но вся борьба ещё впереди. Второе место даёт прямую путёвку в групповой этап ЛЧ, а третье — в квалификацию. «Монако» Александра Головина находится на четвёртой строчке — попасть в тройку будет тяжеловато.
6. Нидерланды: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (2 клуба):
Лига Европы (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Хави Симонс (ПСВ) и Сидни ван Хойдонк («Херенвен») — 15 голов
«Фейеноорд» мчится к первому чемпионскому титулу с 2017 года. Нужно сильно постараться, чтобы упустить за четыре тура отрыв в восемь очков. Действующий чемпион «Аякс» пока лишь третий — с таким результатом он рискует пролететь мимо Лиги чемпионов.
7. Португалия: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (3 клуба):
Лига Европы (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Жоау Мариу, Гонсалу Рамуш (оба — «Бенфика») — 17 гола
«Бенфика» подрастеряла большое преимущество, но по-прежнему находится на первой строчке. Шансы на титул также сохраняют «Порту» и «Брага». Вся эта троица в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, а «Спортинг», судя по всему, завершит чемпионат на четвёртой строчке. 6 мая «Бенфика» проведёт важный матч с «Брагой», а 21-гочисла встретится со «Спортингом».
8. Бельгия: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (2 клуба):
Лига Европы (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Уго Кёйперс («Гент») — 23 гола
Одно уже можно сказать наверняка — «Брюгге» будет очень тяжело защитить чемпионский титул. За шесть туров команде необходимо отыграть восемь очков, причём сразу у двух клубов. Первое место пока делят «Генк» и «Юнион», а на третьей строчке находится «Антверпен».
9. Шотландия: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (2 клуба):
Лига Европы (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Кёго Фурухаси («Селтик») — 23 гола
В шотландской лиге остались формальности. «Селтик» вот-вот официально станет чемпионом (в 53-й раз), а «Рейнджерс» завершит сезон на второй строчке. Лидер уничтожил всех в чемпионате: 30 побед в 33 матчах, 103 забитых мяча, +13 от ближайшего преследователя.
10. Австрия: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (2 клуба):
Лига Европы (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Гвидо Бургшталлер («Рапид») — 17 голов
За пять туров до конца круг претендентов на титул сузился до двух клубов. «Зальцбург» набрал 36 очков, а «Штурм» отстаёт всего лишь на три очка. В прошлом сезоне они финишировали в такой же последовательности. Получится ли на этот раз у команды из Граца изменить ситуацию в лучшую сторону? Ключевой матч пройдёт 21 мая — в этот день «Зальцбург» примет «Штурм».
11. Сербия: чемпион — «Црвена Звезда»
Еврокубки:
Лига чемпионов (2 клуба): «Црвена Звезда» (групповой этап)
Лига Европы (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Александр Катай («Црвена Звезда») — 17 голов
«Црвена Звезда» просто не заметила соперников и стала чемпионом Сербии в шестой раз подряд. В 32 матчах она ни разу не проиграла и забила 85 мячей. Ближайший преследователь сейчас отстаёт на 21 очко! А вот «Партизан» проваливает сезон и пока занимает лишь пятое место. С таким результатом можно пролететь мимо еврокубков.
12. Турция: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Эннер Валенсия («Фенербахче») — 27 голов
Наиболее предпочтительные шансы на чемпионский титул у «Галатасарая», хотя «Фенербахче» находится неподалёку. «Карагюмрюк» Магомеда Оздоева пока располагается на девятой строчке, а бывший клуб Артёма Дзюбы «Адана Демирспор» — на четвёртой.
13. Швейцария: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига Европы (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Седрик Иттен («Янг Бойз») — 17 голов
Год назад чемпионом Швейцарии был «Цюрих», однако в нынешнем сезоне дела у команды складываются не лучшим образом. Сейчас она занимает всего лишь восьмое место. А вот «Янг Бойзу» осталось сделать всего лишь один шаг, чтобы получить трофей — ближайший преследователь отстаёт на 15 очков. Бывший клуб Фёдора Чалова и Гильермо Абаскаля — «Базель» — находится лишь на шестой строчке и рискует пролететь мимо плей-офф.
14. Украина: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига Европы (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Александр Довбик («Днепр-1») — 20 голов
Первую строчку в таблице чемпионата Украины удерживает «Шахтёр» (56 очков). За ним идут «Днепр-1» (51) и «Заря» (49). А вот киевское «Динамо» в этом сезоне оказалось не в состоянии составить конкуренцию в борьбе за титул. Пока что столичный клуб занимает лишь четвёртое место, а отставание от лидера составляет 12 очков.
15. Чехия: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига Европы (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Якуб Ржезничек («Брно») — 19 голов
До конца регулярного чемпионата осталось провести один тур, после чего лидирующая группа разыграет места в еврокубках. Пока лидерство делят два пражских клуба: «Славия» и «Спарта». Каждый из них набрал по 65 очков.
16. Норвегия: чемпион — «Мольде»
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб): «Мольде» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Будё-Глимт» (квалификация), «Русенборг» (квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Амаль Пеллегрино («Будё-Глимт») — 25 голов
«Будё-Глимт» Никиты Хайкин не защитил чемпионский титул, который на этот раз достался «Мольде». Таким образом, в новом сезоне команда российского вратаря сыграет в квалификации Лиги конференции. «Мольде» стал чемпионом Норвегии в пятый раз.
17. Дания: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Патрик Мортенсен («Орхус») — 13 голов
В Дании пока ничего непонятно. За шесть туров до финиша на титул претендуют «Копенгаген» (49 очков), «Норшелланн» (47) и «Виборг» (43). Теоретические шансы ещё остаются у «Орхуса» (40) и «Раннерса» (40), но в их успех верится с трудом.
18. Хорватия: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Марко Ливайя («Хайдук») — 18 голов
Загребское «Динамо» уже сейчас можно поздравлять с завоеванием 24-го чемпионского титула. Не верится, что столичная команда упустит солидный отрыв в 12 очков за пять оставшихся туров.
19. Греция: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (2 клуба):
Лига Европы (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Седрик Бакамбу («Олимпиакос») — 17 голов
За четыре тура до конца чемпионата понятно, что борьба за титул развернётся между АЕКом и «Панатинаикосом». Сейчас у них по 75 очков, а «Олимпиакос» и ПАОК определят, кто из них окажется в тройке.
20. Израиль: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Омер Атцилли («Маккаби» Хайфа) — 17 голов
Можно с уверенностью сказать, что «Маккаби» их Хайфы станет чемпионом в 15-й раз подряд. Лидер опережает ближайшего преследователя на восемь очков, а до конца турнира осталось провести четыре тура. Россиянин Магомед-Шапи Сулейманов бьётся в составе «Хапоэля» из Беэр-Шевы за второе место. Пока его команда оторвалась от «Маккаби» из Тель-Авива на одно очко.
21. Кипр: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Жаиро («Пафос») — 17 голов
Главная интрига — станет ли Александр Кокорина чемпионом Кипра? За два тура до финиша его «Арис» опережает АПОЭЛ на одно очко, а «АЕК» — на три. Разница между первым и вторым местом очень велика. Дело не только в чемпионском титуле, но в и том, что первая команда попадёт в квалификацию ЛЧ, а вторая — в Лигу конференций.
22. Швеция: чемпион — «Хэкен»
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб): «Хэкен» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Юргорден» (квалификация), «Хаммарбю» (квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Александр Еремеев («Хэкен») — 22 гола
Шведский чемпионат проходит по системе «весна-осень». Концовка 2022 года оказалась успешной для клуба «Хэкен», который впервые в истории завоевал золотые медали. Летом 2023-го команду ждёт старт в квалификации Лиги чемпионов.
23. Россия: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Российские клубы отстранены от еврокубковых турниров
Лучший бомбардир сезона: Малком («Зенит») — 22 гола
«Зенит» станет чемпионом страны в пятый раз подряд. За пять туров до финиша сине-бело-голубые опережают «Ростов» на 11 очков. Гораздо интереснее, сохранит ли донской клуб второе место, и кто из московских клубов (ЦСКА, «Спартак») не попадёт в тройку призёров. В следующем туре нас ждёт матч с громкой вывеской — «Спартак» приедет в гости к «Зениту».
24. Польша: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Марк Гуаль («Ягеллония») — 14 голов
Чемпион ещё не определён, но это произойдёт в самое ближайшее время. «Ракув» лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя на 11 очков, а ведь до конца турнира осталось провести всего четыре тура. «Ракув» ни разу не становился чемпионом, хотя в двух предыдущих розыгрышах дважды был вторым.
25. Венгрия: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Барнабас Варга («Пакш») — 26 голов
Станислав Черчесов близок ко второму подряд чемпионскому титулу. Его «Ференцварош» опережает «Кечкемет» на шесть очков, при этом у лидера есть один матч в запасе. До конца турнира осталось провести четыре с половиной тура. В венгерской лиге выступают 12 команд, которые играют по трёхкруговой системе.
26. Румыния: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Андреа Компаньо («Стяуа») — 18 голов
Первую часть чемпионата выиграл клуб «Фарул», который тренирует легендарный в прошлом румынский футболист Георге Хаджи. Во второй части турнира «Фарул» тоже выступает достойно и за пять туров до финиша лидирует в таблице. «Клуж» пока отстаёт на четыре очка, «Стяуа» — на пять.
27. Болгария: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Ивайло Чочев (ЦСКА 1948) — 19 голов
Регулярный чемпионат болгарской лиги подходит к концу — осталось провести пару туров. После этого состоится турнир плей-офф с участием лидирующей группы, по итогам которого определится чемпион. Бессменный победитель последних лет — «Лудогорец» — пока только второй, но отставание от лидирующего ЦСКА из Софии составляет всего лишь два очка.
28. Словакия: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):
Лучшие бомбардиры сезона: Роберт Полиевка («Баньска-Бистрица») и Никола Кристович (Дунайська Стреда) — 20 голов
На первом этапе 12 словацких клубов сыграли в два круга, после чего их разбили на две группы. Первая шестёрка разыгрывает места в еврокубках. Количество претендентов на чемпионский титул сократилось до двух. «Слован» опережает «Дунайську Стреду» на два очка, однако у второй команды турнира есть один матч в запасе. Здесь всё самое интересное ещё вперёд.
29. Азербайджан: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Муса Гурбанлы («Карабах») — 20 голов
Мало кто сомневается, что «Карабах» в очередной раз (в 10-й) станет чемпионом Азербайджана. До конца турнира осталось провести четыре с половиной тура. Лидер опережает «Сабах» на четыре очка, но у «Карабаха» есть один матч в запасе. С высокой долей вероятность можно сказать, что первую тройку замкнёт «Нефтчи».
30. Казахстан: чемпион — «Астана»
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб): «Астана» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Ордабасы» (квалификация), «Актобе» (квалификация), «Тобол» (квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Педру Эужениу («Астана») — 18 голов
«Астана» завоевала чемпионский титул в седьмой раз в истории. В следующем сезоне столичная команда примет участие в квалификации Лиги чемпионов. На второй строчке расположился «Актобе», который отстал от лидера всего лишь на один балл. В чемпионате Казахстана выступают 14 клубов, которые определили победителя по итогам двухкругового турнира. Чемпионат проходит по системе «весна-осень».
31. Словения: чемпион — «Олимпия»
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб): «Олимпия» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Зан Випотник («Марибор») — 15 голов
В высшем дивизионе словенского футбола 10 клубов. Каждый из них должен провести по 36 матчей (пока сыграно 32,5 тура). «Олимпия» досрочно завоевала чемпионский титул — ближайший преследователь отстаёт на 13 очков. Для клуба из Любляны это третья победа в турнире. Прошлогодний победитель — «Марибор» — пока находится на второй строчке.
Фото: nkolimpija.si
32. Молдова: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):
Лучшие бомбардиры сезона: Александру Дедов («Зимбру») и Рашид Аканби («Шериф») — 8 голов
Восемь молдавских клубов сначала сыграли в два круга (14 туров). Первая шестёрка начала вторую фазу с обнулением очков. Их ждёт два круга (10 туров), и больше половины дистанции (шесть туров) уже позади. Первую строчку пока занимает «Шериф» (16 очков), который опережает «Петрокуб» на пять баллов, а «Зимбру» — на шесть.
33. Косово: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Альбион Рахмани («Балкани») — 18 голов
До конца чемпионата осталось провести пять с половиной туров. Борьбу за главный трофей ведут два клуба: «Дрита» (31 матч, 63 очка) и действующий чемпион «Балкани» (30 матчей, 61 очко).
34. Лихтенштейн: чемпионат не проводится, победитель Кубка ещё не определён
Еврокубки:
Лига конференций (1 клуб):
В Лихтенштейне обходятся без внутреннего чемпионата. Местные клубы играют в низших швейцарских лигах, но при этом принимают участие в Кубке. Триумфатор получит место в Лиге конференции. 17 мая в финале «Вадуц» (48 побед в турнире) встретится с «Балцерсом».
35. Латвия: чемпион — «Валмиера»
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб): «Валмиера» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): ФК «Рига» (квалификация), РФШ (квалификация), «Ауда» (квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Раймондс Кроллис («Валмиера») — 24 гола
Латвийский чемпионат проходит по системе «весна-осень». 2022 год оказался успешным для «Валмиеры» — клуб впервые в истории завоевал золотые медали. «Рига» отстала всего лишь на четыре очка, а Рижская футбольная школа замкнула первую тройку. В чемпионате Латвии выступают 10 клубов, которые определили победителя по итогам четырёх кругов.
36. Ирландия: чемпион — «Шемрок Роверс»
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб): «Шемрок Роверс» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Дерри Сити» (квалификация), «Дандолк» (квалификация), «Сент-Патрикс» (квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Эйден Кенна («Слайго Роверс») — 18 голов
«Шемрок Роверс» снова не почувствовал конкуренции во внутреннем чемпионате. Клуб опередил ближайшего соперника на 13 очков и стал победителем турнира в 20-й раз. Чемпионат Ирландии завершился в ноябре 2022 года. В высшем дивизионе выступают 10 клубов, которые сыграли друг с другом по четыре раза.
37. Финляндия: чемпион — ХИК
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб): ХИК (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): КуПС (квалификация), «Хонка» (квалификация), «Хака» (квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Ли Ирвин («Хака») — 20 голов
12 команды сначала сыграли в два круга (22 тура), а затем их разбили на две шестёрки. Первая разыграла места в еврокубках, а чемпионом снова стал ХИК. Правда, 32-й титул достался команде очень непросто, ведь КуПС отстал всего лишь на одно очко. При этом второй клуб Финляндии в итоге забил больше соперника (43 против 41) и меньше пропустил (21 против 23).
38. Литва: чемпион — «Жальгирис»
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб): «Жальгирис» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Кауно Жальгирис» (квалификация), «Паневежис» (квалификация), «Хегельманн» (квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Ренан Оливейра («Жальгирис») — 17 голов
В Литве следующая схема: 10 команд, четыре круга, 36 туров. «Жальгирис» победил за явным преимуществом — ближайший преследователь отстал на 21 очко. Это 10-й чемпионский титул и третий подряд.
39. Армения: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Лука Юричич («Пюник») — 15 голов
Вся борьба за чемпионский титул в Армении ещё впереди. За семь туров до финиша на итоговую победу претендуют три клуба. Трио лидеров располагается следующим образом: «Урарту» (67 очков), «Пюник» (63), «Арарат-Армения» (63). Возможно, судьба титула решится 1 июня, когда «Пюник» встретится на своём поле с «Урарту». В чемпионате Армении играют 10 команд, каждая из них проведёт по 36 матчей (четыре круга).
40. Беларусь: чемпион — «Шахтёр» Солигорск
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб): «Шахтёр» Солигорск (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Энергетик-БГУ» (квалификация), БАТЭ (квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Бобур Абдихоликов («Энергетик-БГУ») — 26 голов
Белорусский чемпионат завершился осенью 2022 года, сейчас идёт уже новый розыгрыш. Чемпионом в третий раз подряд стал солигорский «Шахтёр», который опередил «Энергетик-БГУ» на пять очков. В Беларуси такая же схема, что и в России: 16 команд, два круга, 30 туров. Ещё один участник еврокубков определится по итогам розыгрыша Кубка Беларуси.
Фото: fcshakhter.by
41. Босния и Герцеговина: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Неманья Билбия («Зриньски Мостар») — 20 голов
Нет никаких сомнений, что чемпионом в восьмой раз в истории станет «Зриньски Мостар». За пять туров до финиша лидер опережает ближайшего преследователя на 14 очков. В 28 матчах «Зриньски» одержал 21 победу, забил 55 мячей и пропустил всего лишь 15. Более чем заслуженное чемпионство. Второе место почти наверняка сохранит «Борац Баня Лука».
42. Люксембург: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Райан Филипп («Эсперанж») — 28 голов
В Люксембурге, по всей видимости, произойдёт смена чемпиона. Год назад титул завоевал «Дюделанж», но сейчас клуб занимает второе место в таблице (63 очка). А лидирует «Эсперанж», у которого на шесть баллов больше. У этого клуба пока очень скромная коллекция наград: одна победа в Кубке Люксембурга (1990). В высшем дивизионе играют 16 клубов, каждый из них проводит по 30 матчей, то есть схема та же, что сейчас применяется в РПЛ.
43. Фарерские острова: чемпион — «Клаксвик»
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб): «Клаксвик» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Викингур» (квалификация), «ХБ Торсхавн» (квалификация), «Б36 Торсхавн» (квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Сёлви Ватхамар («Викингур») — 19 голов
Чемпионат на островах проходит по системе «весна-осень». 10 команд определяют победителя по итогам трёх кругов (27 туров). «Клаксвик» завоевал юбилейный (20-й) чемпионский титул и не потерпел в 27 матчах ни одного поражения (25 побед, две ничьи).
Фото: ki.fo
44. Северная Ирландия: чемпион — «Ларн»
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб): «Ларн» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Мэттью Шевлин («Колрейн») — 21 гол
«Ларн» завоевал чемпионский титул впервые в истории. В 37 матчах команда одержала 25 побед и пропустила всего лишь 19 мячей. Предыдущий чемпион «Линфилд» за тур до окончания регулярного чемпионата занимает второе место. В высшем дивизионе выступают 12 клубов. Сначала они играют в три круга (33 матча), а затем делятся на две группы. Первая шестёрка разыгрывает места, вторая — бьётся за выживание. На этом этапе предусмотрен один круг, то есть каждая команда проводит ещё по пять матчей (всего в сезоне их становится 38). Последнюю путёвку в еврокубки разыграют четыре команды в формате плей-офф.
45. Мальта: чемпион — «Хамрун Спартанс»
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб): «Хамрун Спартанс» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Биркиркара» (квалификация), «Гзира Юнайтед» (квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Жефферсон Ассис («Гзира Юнайтед») — 18 голов
В высшем дивизионе 14 команд, которые определяют чемпиона по итогам двух кругов (26 туров). «Хамрун Спартанс» выиграл турнир в девятый раз в истории и при этом опередил ближайшего преследователя аж на 19 очков. За весь чемпионат лидер потерпел всего лишь одно поражение. Последний участник еврокубков от Мальты определится по итогам розыгрыша Кубка страны.
46. Грузия: чемпион — «Динамо» Тбилиси
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб): «Динамо» Тбилиси (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Динамо» Батуми (квалификация), «Дила» (квалификация), «Торпедо» Кутаиси (квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Фламарион («Динамо» Батуми) — 19 голов
В Грузии такая же схема, что и в Эстонии. 10 клубов, четыре круга, 36 туров. Турнир также проходит по системе «весна-осень». Борьбу за титул вели два «Динамо». В итоге клуб из Тбилиси опередил команду из Батуми всего на три очка. Это 19-й чемпионский титул для клуба из столицы (рекорд страны).
Фото: fcdinamo.ge
47. Эстония: чемпион — «Флора»
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб): «Флора» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Левадия» (квалификация), «Пайде» (квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Закария Бегларишвили («Левадия») — 21 гол
Турнир в Эстонии проходит по системе «весна-осень», так что чемпионат завершился в ноябре 2022 года. «Флора» стала победителем в 14-й раз в истории и при этом набрала 97 очков по итогам 36 туров. Предыдущий чемпион «Левадия» на этот раз расположилась только на второй строчке. В высшем дивизионе играют 10 клубов, которые определили победителя после четырёх кругов. Последний участник еврокубков станет известен по окончании розыгрыша Кубка Эстонии, полуфиналы состоятся 10 и 11 мая.
48. Исландия: чемпион — «Брейдаблик»
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб): «Брейдаблик» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Акурейри» (квалификация), «Викингур» (квалификация)
Лучшие бомбардиры сезона: Нёккви Тейр Ториссон («Акурейри») и Гудмундур Магнуссон («Фрам») — 17 голов
Турнир в Исландии проводят по системе «весна-осень», так что все обладатели мест в еврокубках стали известны ещё в октябре 2022 года. 12 клубов сначала сыграли в два круга, а затем первая шестёрка определила чемпиона. Им стал клуб «Брейдаблик» — он был первым по итогам обеих фаз турнира. Это второй чемпионский титул команды (первый она завоевала ещё в 2010 году). Предыдущий чемпион «Викингур» завершил турнир на третьем месте.
Фото: breidablik.is
49. Албания: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Флоран Хасани («Тирана») — 15 голов
Действующий чемпион «Тирана» занимает первое место в таблице (56 очков), а ближайший преследователь («Партизани») отстаёт на пять баллов. Титул получит кто-то из этих двух клубов, потому что все остальные уже заметно отстали. Вся борьба ещё вперед, ведь до чемпионата осталось шесть туров. В высшем дивизионе выступают 10 клубов, они играют в четыре круга.
50. Уэльс: чемпион — «Нью-Сейнтс»
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб): «Нью-Сейнтс» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Коннах Куэй» (квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Деклан Макманус («Нью-Сейнтс») — 30 голов
12 клубов сначала отыграли два круга, после чего их разбили на две игры. Первые шесть разыграли чемпионство и места в еврокубках, оставшиеся — боролись за выживание. «Нью-Сейнтс» завоевал титул во второй раз подряд и 15-й в истории (рекорд страны). В 32 матчах чемпионата команда одержала 26 побед, потерпела всего одно поражение и стала чемпионом ещё в марте. 30 апреля «Нью-Сейтс» проведёт финал Кубка с «Бала Таун». После этого четыре команды разыграют ещё одно место в еврокубках.
Фото: www.faw.cymru
51. Гибралтар: чемпион — «Линкольн Ред Импс»
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб): «Линкольн Ред Импс» (квалификация)
Лига конференций (2 клуба): «Европа» (квалификация), «Мэгпис» (квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Хуанфри («Линкольн Ред Импс») — 11 голов
Чемпионат Гибралтара завершился в 20-х числах апреля. Титул в 27-й раз завоевал «Линкольн Ред Импс», который в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Правда, оформить «золотой дубль» не получилось — в финале Кубка «Линкольн» уступил в серии пенальти «Мэгпис» (3-е место в чемпионате).
Фото: lincolnredimpsfc.co.uk
52. Северная Македония: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Бесарт Ибраими («Струга») — 16 голов
Изначально в турнире принимали участие 12 клубов, но «Ренову» отправили во второй дивизион из-за проблем с финансами. Таким образом, 11 команд определят чемпиона по итогам трёх кругов. За четыре тура до финиша лидерство удерживает «Струга» (56 очков). Этот клуб проводит всего лишь четвёртый сезон в лиге, а домашние матчи проводит на стадионе, который вмещает тысячу зрителей. Второе место занимает «Шкендия» (51 очко), третье — действующий чемпион «Шкупи» (49).
53. Андорра: чемпион не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Саша Андреу («Интер Клуб Эскальдес») — 13 голов
В этой лиге задействованы восемь клубов, которые определяют чемпиона по итогам четырёх кругов. За четыре тура до финиша первую строчку в таблице занимает «Атлетик Эскальдес» (54 очка). Действующий чемпион «Интер Клуб Эскальдес» пока находится на втором месте с отставанием в пять баллов. Третью строчку занимает «Санта-Колома» (46 очков).
54. Черногория: чемпион ещё не определён
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Тайрон Конрад («Сутьеска») — 21 гол
В высшем дивизионе черногорского футбола выступают 10 клубов. Они определяют чемпиона по итогам четырёх кругов (36 туров). На титул претендуют две команды: «Будучность» (60 очков) и «Сутьеска» (57). С 2016-го в лиге побеждают только два этих клуба. У каждого из них по пять чемпионских титулов.
55. Сан-Марино: чемпион — «Тре Пенне»
Еврокубки:
Лига чемпионов (1 клуб): «Тре Пенне» (квалификация)
Лига конференций (2 клуба):
Лучший бомбардир сезона: Маттео Пранделли («Космос») — 21 гол
В местном чемпионате выступают 15 клубов. Они провели двухкруговой турнир (28 туров), а титул в пятый раз в истории завоевал клуб «Тре Пенне». На финише была серьёзная заруба — чемпион опередил «Космос» всего лишь на один балл. На втором этапе принимают участие 10 клубов — те, что заняли в «регулярке» места со 2-го по 11-е. Эта фаза проходит в формате плей-офф. Четвертьфиналы запланированы на 29-30 апреля и 3 мая. По итогам плей-офф станут известны ещё два участника еврокубков.
Фото: trepenne.com
- 30 апреля 2023
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