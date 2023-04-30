Все чемпионы в Европе сезона-2022/2023. «Наполи» — в шаге от долгожданного триумфа. LIVE

48. Исландия: чемпион — «Брейдаблик»

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб): «Брейдаблик» (квалификация)

Лига конференций (3 клуба): «Акурейри» (квалификация), «Викингур» (квалификация)

Лучшие бомбардиры сезона: Нёккви Тейр Ториссон («Акурейри») и Гудмундур Магнуссон («Фрам») — 17 голов

Турнир в Исландии проводят по системе «весна-осень», так что все обладатели мест в еврокубках стали известны ещё в октябре 2022 года. 12 клубов сначала сыграли в два круга, а затем первая шестёрка определила чемпиона. Им стал клуб «Брейдаблик» — он был первым по итогам обеих фаз турнира. Это второй чемпионский титул команды (первый она завоевала ещё в 2010 году). Предыдущий чемпион «Викингур» завершил турнир на третьем месте.