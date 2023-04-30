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Футбольные чемпионы европейских стран в сезоне-2022/2023: «Манчестер Сити», «Барселона», «Наполи», «Зенит», «ПСЖ»

Все чемпионы в Европе сезона-2022/2023. «Наполи» — в шаге от долгожданного триумфа. LIVE
Кирилл Закатченко
Футбольные чемпионы Европы в сезоне-2022/2023
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В течение ближайших недель мы узнаем всех победителей 55 турниров.

В европейских странах подходят к концу национальные чемпионаты. Скоро мы узнаем победителей всех 55 турниров. В некоторых странах уже всё давно понятно, в некоторых — основная борьба ещё впереди. В этом обновляемом материале мы следим за чемпионской развязкой и распределением мест в еврокубковых турнирах.

1. Англия: чемпион ещё не определён 2. Испания: чемпион ещё не определён 3. Германия: чемпион ещё не определён 4. Италия: чемпион ещё не определён 5. Франция: чемпион ещё не определён 6. Нидерланды: чемпион ещё не определён 7. Португалия: чемпион ещё не определён 8. Бельгия: чемпион ещё не определён 9. Шотландия: чемпион ещё не определён 10. Австрия: чемпион ещё не определён
Live Кирилл Закатченко

1. Англия: чемпион ещё не определён

Еврокубки:

Лига чемпионов (4 клуба):
Лига Европы (2 клуба):
Лига конференций (1 клуб):

Лучший бомбардир сезона: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 33 гола

Интрига в чемпионской гонке жила до конца апреля, но «Манчестер Сити» легко обыграл «Арсенал» и практически решил все вопросы. Команда Хосепа Гвардиолы отстаёт от соперника на два очка, но у клуба из Манчестера есть целых два матча в запасе. Непривычно хорошо смотрится «Ньюкасл», который пока находится на третье месте.

10:38 Кирилл Закатченко

2. Испания: чемпион ещё не определён

Еврокубки:

Лига чемпионов (4 клуба):
Лига Европы (2 клуба):
Лига конференций (1 клуб):

Лучший бомбардир сезона: Роберт Левандовски («Барселона») — 19 голов

«Барселона» уже сформировала солидный отрыв от «Реала». Тяжело представить, что каталонцы упустят преимущество в 11 очков за шесть туров до конца. «Атлетико» пытается скинуть «Реал» со второй строчки, но пока не получается. Главный претендент на четвёртое место — «Реал» Сосьедад.

10:38 Кирилл Закатченко

3. Германия: чемпион ещё не определён

Еврокубки:

Лига чемпионов (4 клуба):
Лига Европы (2 клуба):
Лига конференций (1 клуб):

Лучший бомбардир сезона: Никлас Фуллкруг («Вердер») — 16 голов

За месяц до конца чемпионата «Боруссия» Д опережает «Баварию» на два очка, но у второй команды есть один матч в запасе. В зоне Лиги чемпионов также находятся сенсационные «Унион» и «Фрайбург», но шансы на топ-4 остаются у «Лейпцига».

10:37 Кирилл Закатченко

4. Италия: чемпион ещё не определён

Еврокубки:

Лига чемпионов (4 клуба):
Лига Европы (2 клуба):
Лига конференций (1 клуб):

Лучший бомбардир сезона: Виктор Осимхен («Наполи») — 21 гол

«Наполи» не был чемпионом с 1990 года, но теперь до трофея осталось совсем чуть-чуть. Если 30 апреля «Лацио» не обыграет «Интер», а неаполитанцы справятся с «Салернитаной», то команда Лучано Спаллетти официально завоюет долгожданный титул. На оставшиеся три места в зоне Лиги чемпионов претендуют сразу шесть клубов.

10:37 Кирилл Закатченко

5. Франция: чемпион ещё не определён

Еврокубки:

Лига чемпионов (3 клуба):
Лига Европы (2 клуба): «Тулуза» (групповой этап)
Лига конференций (1 клуб):

Лучший бомбардир сезона: Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 22 гола

«ПСЖ» уверенно двигается к очередному титулу, а «Марсель» и «Ланс» отчаянно рубятся за второе место. Провансальцы пока опережают соперника на один балл, но вся борьба ещё впереди. Второе место даёт прямую путёвку в групповой этап ЛЧ, а третье — в квалификацию. «Монако» Александра Головина находится на четвёртой строчке — попасть в тройку будет тяжеловато.

10:36 Кирилл Закатченко

6. Нидерланды: чемпион ещё не определён

Еврокубки:


Лига чемпионов (2 клуба):
Лига Европы (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Хави Симонс (ПСВ) и Сидни ван Хойдонк («Херенвен») — 15 голов

«Фейеноорд» мчится к первому чемпионскому титулу с 2017 года. Нужно сильно постараться, чтобы упустить за четыре тура отрыв в восемь очков. Действующий чемпион «Аякс» пока лишь третий — с таким результатом он рискует пролететь мимо Лиги чемпионов.

10:35 Кирилл Закатченко

7. Португалия: чемпион ещё не определён

Еврокубки:

Лига чемпионов (3 клуба):
Лига Европы (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Жоау Мариу, Гонсалу Рамуш (оба — «Бенфика») — 17 гола

«Бенфика» подрастеряла большое преимущество, но по-прежнему находится на первой строчке. Шансы на титул также сохраняют «Порту» и «Брага». Вся эта троица в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, а «Спортинг», судя по всему, завершит чемпионат на четвёртой строчке. 6 мая «Бенфика» проведёт важный матч с «Брагой», а 21-гочисла встретится со «Спортингом».

10:35 Кирилл Закатченко

8. Бельгия: чемпион ещё не определён

Еврокубки:

Лига чемпионов (2 клуба):
Лига Европы (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Уго Кёйперс («Гент») — 23 гола

Одно уже можно сказать наверняка — «Брюгге» будет очень тяжело защитить чемпионский титул. За шесть туров команде необходимо отыграть восемь очков, причём сразу у двух клубов. Первое место пока делят «Генк» и «Юнион», а на третьей строчке находится «Антверпен».

10:34 Кирилл Закатченко

9. Шотландия: чемпион ещё не определён

Еврокубки:


Лига чемпионов (2 клуба):
Лига Европы (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Кёго Фурухаси («Селтик») — 23 гола

В шотландской лиге остались формальности. «Селтик» вот-вот официально станет чемпионом (в 53-й раз), а «Рейнджерс» завершит сезон на второй строчке. Лидер уничтожил всех в чемпионате: 30 побед в 33 матчах, 103 забитых мяча, +13 от ближайшего преследователя.

10:34 Кирилл Закатченко

10. Австрия: чемпион ещё не определён

Еврокубки:


Лига чемпионов (2 клуба):
Лига Европы (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Гвидо Бургшталлер («Рапид») — 17 голов

За пять туров до конца круг претендентов на титул сузился до двух клубов. «Зальцбург» набрал 36 очков, а «Штурм» отстаёт всего лишь на три очка. В прошлом сезоне они финишировали в такой же последовательности. Получится ли на этот раз у команды из Граца изменить ситуацию в лучшую сторону? Ключевой матч пройдёт 21 мая — в этот день «Зальцбург» примет «Штурм».

10:33 Кирилл Закатченко

11. Сербия: чемпион — «Црвена Звезда»

Еврокубки:


Лига чемпионов (2 клуба): «Црвена Звезда» (групповой этап)
Лига Европы (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Александр Катай («Црвена Звезда») — 17 голов

«Црвена Звезда» просто не заметила соперников и стала чемпионом Сербии в шестой раз подряд. В 32 матчах она ни разу не проиграла и забила 85 мячей. Ближайший преследователь сейчас отстаёт на 21 очко! А вот «Партизан» проваливает сезон и пока занимает лишь пятое место. С таким результатом можно пролететь мимо еврокубков.

10:32 Кирилл Закатченко

12. Турция: чемпион ещё не определён

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Эннер Валенсия («Фенербахче») — 27 голов

Наиболее предпочтительные шансы на чемпионский титул у «Галатасарая», хотя «Фенербахче» находится неподалёку. «Карагюмрюк» Магомеда Оздоева пока располагается на девятой строчке, а бывший клуб Артёма Дзюбы «Адана Демирспор» — на четвёртой.

10:31 Кирилл Закатченко

13. Швейцария: чемпион ещё не определён

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб):
Лига Европы (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Седрик Иттен («Янг Бойз») — 17 голов

Год назад чемпионом Швейцарии был «Цюрих», однако в нынешнем сезоне дела у команды складываются не лучшим образом. Сейчас она занимает всего лишь восьмое место. А вот «Янг Бойзу» осталось сделать всего лишь один шаг, чтобы получить трофей — ближайший преследователь отстаёт на 15 очков. Бывший клуб Фёдора Чалова и Гильермо Абаскаля — «Базель» — находится лишь на шестой строчке и рискует пролететь мимо плей-офф.

10:31 Кирилл Закатченко

14. Украина: чемпион ещё не определён

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб):
Лига Европы (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Александр Довбик («Днепр-1») — 20 голов

Первую строчку в таблице чемпионата Украины удерживает «Шахтёр» (56 очков). За ним идут «Днепр-1» (51) и «Заря» (49). А вот киевское «Динамо» в этом сезоне оказалось не в состоянии составить конкуренцию в борьбе за титул. Пока что столичный клуб занимает лишь четвёртое место, а отставание от лидера составляет 12 очков.

10:30 Кирилл Закатченко

15. Чехия: чемпион ещё не определён

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб):
Лига Европы (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Якуб Ржезничек («Брно») — 19 голов

До конца регулярного чемпионата осталось провести один тур, после чего лидирующая группа разыграет места в еврокубках. Пока лидерство делят два пражских клуба: «Славия» и «Спарта». Каждый из них набрал по 65 очков.

10:28 Кирилл Закатченко

16. Норвегия: чемпион — «Мольде»

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб): «Мольде» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Будё-Глимт» (квалификация), «Русенборг» (квалификация)

Лучший бомбардир сезона: Амаль Пеллегрино («Будё-Глимт») — 25 голов

«Будё-Глимт» Никиты Хайкин не защитил чемпионский титул, который на этот раз достался «Мольде». Таким образом, в новом сезоне команда российского вратаря сыграет в квалификации Лиги конференции. «Мольде» стал чемпионом Норвегии в пятый раз.

10:28 Кирилл Закатченко

17. Дания: чемпион ещё не определён

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Патрик Мортенсен («Орхус») — 13 голов

В Дании пока ничего непонятно. За шесть туров до финиша на титул претендуют «Копенгаген» (49 очков), «Норшелланн» (47) и «Виборг» (43). Теоретические шансы ещё остаются у «Орхуса» (40) и «Раннерса» (40), но в их успех верится с трудом.

10:27 Кирилл Закатченко

18. Хорватия: чемпион ещё не определён

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Марко Ливайя («Хайдук») — 18 голов

Загребское «Динамо» уже сейчас можно поздравлять с завоеванием 24-го чемпионского титула. Не верится, что столичная команда упустит солидный отрыв в 12 очков за пять оставшихся туров.

10:27 Кирилл Закатченко

19. Греция: чемпион ещё не определён

Еврокубки:

Лига чемпионов (2 клуба):
Лига Европы (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Седрик Бакамбу («Олимпиакос») — 17 голов

За четыре тура до конца чемпионата понятно, что борьба за титул развернётся между АЕКом и «Панатинаикосом». Сейчас у них по 75 очков, а «Олимпиакос» и ПАОК определят, кто из них окажется в тройке.

10:27 Кирилл Закатченко

20. Израиль: чемпион ещё не определён

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Омер Атцилли («Маккаби» Хайфа) — 17 голов

Можно с уверенностью сказать, что «Маккаби» их Хайфы станет чемпионом в 15-й раз подряд. Лидер опережает ближайшего преследователя на восемь очков, а до конца турнира осталось провести четыре тура. Россиянин Магомед-Шапи Сулейманов бьётся в составе «Хапоэля» из Беэр-Шевы за второе место. Пока его команда оторвалась от «Маккаби» из Тель-Авива на одно очко.

10:26 Кирилл Закатченко

21. Кипр: чемпион ещё не определён

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Жаиро («Пафос») — 17 голов

Главная интрига — станет ли Александр Кокорина чемпионом Кипра? За два тура до финиша его «Арис» опережает АПОЭЛ на одно очко, а «АЕК» — на три. Разница между первым и вторым местом очень велика. Дело не только в чемпионском титуле, но в и том, что первая команда попадёт в квалификацию ЛЧ, а вторая — в Лигу конференций.

10:26 Кирилл Закатченко

22. Швеция: чемпион — «Хэкен»

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб): «Хэкен» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Юргорден» (квалификация), «Хаммарбю» (квалификация)

Лучший бомбардир сезона: Александр Еремеев («Хэкен») — 22 гола

Шведский чемпионат проходит по системе «весна-осень». Концовка 2022 года оказалась успешной для клуба «Хэкен», который впервые в истории завоевал золотые медали. Летом 2023-го команду ждёт старт в квалификации Лиги чемпионов.

10:25 Кирилл Закатченко

23. Россия: чемпион ещё не определён

Еврокубки:

Российские клубы отстранены от еврокубковых турниров

Лучший бомбардир сезона: Малком («Зенит») — 22 гола

«Зенит» станет чемпионом страны в пятый раз подряд. За пять туров до финиша сине-бело-голубые опережают «Ростов» на 11 очков. Гораздо интереснее, сохранит ли донской клуб второе место, и кто из московских клубов (ЦСКА, «Спартак») не попадёт в тройку призёров. В следующем туре нас ждёт матч с громкой вывеской — «Спартак» приедет в гости к «Зениту».

10:25 Кирилл Закатченко

24. Польша: чемпион ещё не определён

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Марк Гуаль («Ягеллония») — 14 голов

Чемпион ещё не определён, но это произойдёт в самое ближайшее время. «Ракув» лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя на 11 очков, а ведь до конца турнира осталось провести всего четыре тура. «Ракув» ни разу не становился чемпионом, хотя в двух предыдущих розыгрышах дважды был вторым.

10:24 Кирилл Закатченко

25. Венгрия: чемпион ещё не определён

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Барнабас Варга («Пакш») — 26 голов

Станислав Черчесов близок ко второму подряд чемпионскому титулу. Его «Ференцварош» опережает «Кечкемет» на шесть очков, при этом у лидера есть один матч в запасе. До конца турнира осталось провести четыре с половиной тура. В венгерской лиге выступают 12 команд, которые играют по трёхкруговой системе.

10:24 Кирилл Закатченко

26. Румыния: чемпион ещё не определён

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Андреа Компаньо («Стяуа») — 18 голов

Первую часть чемпионата выиграл клуб «Фарул», который тренирует легендарный в прошлом румынский футболист Георге Хаджи. Во второй части турнира «Фарул» тоже выступает достойно и за пять туров до финиша лидирует в таблице. «Клуж» пока отстаёт на четыре очка, «Стяуа» — на пять.

10:24 Кирилл Закатченко

27. Болгария: чемпион ещё не определён

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Ивайло Чочев (ЦСКА 1948) — 19 голов

Регулярный чемпионат болгарской лиги подходит к концу — осталось провести пару туров. После этого состоится турнир плей-офф с участием лидирующей группы, по итогам которого определится чемпион. Бессменный победитель последних лет — «Лудогорец» — пока только второй, но отставание от лидирующего ЦСКА из Софии составляет всего лишь два очка.

10:23 Кирилл Закатченко

28. Словакия: чемпион ещё не определён

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):

Лучшие бомбардиры сезона: Роберт Полиевка («Баньска-Бистрица») и Никола Кристович (Дунайська Стреда) — 20 голов

На первом этапе 12 словацких клубов сыграли в два круга, после чего их разбили на две группы. Первая шестёрка разыгрывает места в еврокубках. Количество претендентов на чемпионский титул сократилось до двух. «Слован» опережает «Дунайську Стреду» на два очка, однако у второй команды турнира есть один матч в запасе. Здесь всё самое интересное ещё вперёд.

10:23 Кирилл Закатченко

29. Азербайджан: чемпион ещё не определён

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Муса Гурбанлы («Карабах») — 20 голов

Мало кто сомневается, что «Карабах» в очередной раз (в 10-й) станет чемпионом Азербайджана. До конца турнира осталось провести четыре с половиной тура. Лидер опережает «Сабах» на четыре очка, но у «Карабаха» есть один матч в запасе. С высокой долей вероятность можно сказать, что первую тройку замкнёт «Нефтчи».

10:22 Кирилл Закатченко

30. Казахстан: чемпион — «Астана»

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб): «Астана» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Ордабасы» (квалификация), «Актобе» (квалификация), «Тобол» (квалификация)

Лучший бомбардир сезона: Педру Эужениу («Астана») — 18 голов

«Астана» завоевала чемпионский титул в седьмой раз в истории. В следующем сезоне столичная команда примет участие в квалификации Лиги чемпионов. На второй строчке расположился «Актобе», который отстал от лидера всего лишь на один балл. В чемпионате Казахстана выступают 14 клубов, которые определили победителя по итогам двухкругового турнира. Чемпионат проходит по системе «весна-осень».

10:22 Кирилл Закатченко

31. Словения: чемпион — «Олимпия»

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб): «Олимпия» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Зан Випотник («Марибор») — 15 голов

В высшем дивизионе словенского футбола 10 клубов. Каждый из них должен провести по 36 матчей (пока сыграно 32,5 тура). «Олимпия» досрочно завоевала чемпионский титул — ближайший преследователь отстаёт на 13 очков. Для клуба из Любляны это третья победа в турнире. Прошлогодний победитель — «Марибор» — пока находится на второй строчке.

Фото: nkolimpija.si

10:22 Кирилл Закатченко

32. Молдова: чемпион ещё не определён

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):

Лучшие бомбардиры сезона: Александру Дедов («Зимбру») и Рашид Аканби («Шериф») — 8 голов

Восемь молдавских клубов сначала сыграли в два круга (14 туров). Первая шестёрка начала вторую фазу с обнулением очков. Их ждёт два круга (10 туров), и больше половины дистанции (шесть туров) уже позади. Первую строчку пока занимает «Шериф» (16 очков), который опережает «Петрокуб» на пять баллов, а «Зимбру» — на шесть.

10:21 Кирилл Закатченко

33. Косово: чемпион ещё не определён

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Альбион Рахмани («Балкани») — 18 голов

До конца чемпионата осталось провести пять с половиной туров. Борьбу за главный трофей ведут два клуба: «Дрита» (31 матч, 63 очка) и действующий чемпион «Балкани» (30 матчей, 61 очко).

10:21 Кирилл Закатченко

34. Лихтенштейн: чемпионат не проводится, победитель Кубка ещё не определён

Еврокубки:

Лига конференций (1 клуб):

В Лихтенштейне обходятся без внутреннего чемпионата. Местные клубы играют в низших швейцарских лигах, но при этом принимают участие в Кубке. Триумфатор получит место в Лиге конференции. 17 мая в финале «Вадуц» (48 побед в турнире) встретится с «Балцерсом».

10:20 Кирилл Закатченко

35. Латвия: чемпион — «Валмиера»

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб): «Валмиера» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): ФК «Рига» (квалификация), РФШ (квалификация), «Ауда» (квалификация)

Лучший бомбардир сезона: Раймондс Кроллис («Валмиера») — 24 гола

Латвийский чемпионат проходит по системе «весна-осень». 2022 год оказался успешным для «Валмиеры» — клуб впервые в истории завоевал золотые медали. «Рига» отстала всего лишь на четыре очка, а Рижская футбольная школа замкнула первую тройку. В чемпионате Латвии выступают 10 клубов, которые определили победителя по итогам четырёх кругов.

10:20 Кирилл Закатченко

36. Ирландия: чемпион — «Шемрок Роверс»

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб): «Шемрок Роверс» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Дерри Сити» (квалификация), «Дандолк» (квалификация), «Сент-Патрикс» (квалификация)

Лучший бомбардир сезона: Эйден Кенна («Слайго Роверс») — 18 голов

«Шемрок Роверс» снова не почувствовал конкуренции во внутреннем чемпионате. Клуб опередил ближайшего соперника на 13 очков и стал победителем турнира в 20-й раз. Чемпионат Ирландии завершился в ноябре 2022 года. В высшем дивизионе выступают 10 клубов, которые сыграли друг с другом по четыре раза.

10:20 Кирилл Закатченко

37. Финляндия: чемпион — ХИК

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб): ХИК (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): КуПС (квалификация), «Хонка» (квалификация), «Хака» (квалификация)

Лучший бомбардир сезона: Ли Ирвин («Хака») — 20 голов

12 команды сначала сыграли в два круга (22 тура), а затем их разбили на две шестёрки. Первая разыграла места в еврокубках, а чемпионом снова стал ХИК. Правда, 32-й титул достался команде очень непросто, ведь КуПС отстал всего лишь на одно очко. При этом второй клуб Финляндии в итоге забил больше соперника (43 против 41) и меньше пропустил (21 против 23).

10:19 Кирилл Закатченко

38. Литва: чемпион — «Жальгирис»

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб): «Жальгирис» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Кауно Жальгирис» (квалификация), «Паневежис» (квалификация), «Хегельманн» (квалификация)

Лучший бомбардир сезона: Ренан Оливейра («Жальгирис») — 17 голов

В Литве следующая схема: 10 команд, четыре круга, 36 туров. «Жальгирис» победил за явным преимуществом — ближайший преследователь отстал на 21 очко. Это 10-й чемпионский титул и третий подряд.

10:19 Кирилл Закатченко

39. Армения: чемпион ещё не определён

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Лука Юричич («Пюник») — 15 голов

Вся борьба за чемпионский титул в Армении ещё впереди. За семь туров до финиша на итоговую победу претендуют три клуба. Трио лидеров располагается следующим образом: «Урарту» (67 очков), «Пюник» (63), «Арарат-Армения» (63). Возможно, судьба титула решится 1 июня, когда «Пюник» встретится на своём поле с «Урарту». В чемпионате Армении играют 10 команд, каждая из них проведёт по 36 матчей (четыре круга).

10:18 Кирилл Закатченко

40. Беларусь: чемпион — «Шахтёр» Солигорск

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб): «Шахтёр» Солигорск (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Энергетик-БГУ» (квалификация), БАТЭ (квалификация)

Лучший бомбардир сезона: Бобур Абдихоликов («Энергетик-БГУ») — 26 голов

Белорусский чемпионат завершился осенью 2022 года, сейчас идёт уже новый розыгрыш. Чемпионом в третий раз подряд стал солигорский «Шахтёр», который опередил «Энергетик-БГУ» на пять очков. В Беларуси такая же схема, что и в России: 16 команд, два круга, 30 туров. Ещё один участник еврокубков определится по итогам розыгрыша Кубка Беларуси.

Фото: fcshakhter.by

10:18 Кирилл Закатченко

41. Босния и Герцеговина: чемпион ещё не определён

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Неманья Билбия («Зриньски Мостар») — 20 голов

Нет никаких сомнений, что чемпионом в восьмой раз в истории станет «Зриньски Мостар». За пять туров до финиша лидер опережает ближайшего преследователя на 14 очков. В 28 матчах «Зриньски» одержал 21 победу, забил 55 мячей и пропустил всего лишь 15. Более чем заслуженное чемпионство. Второе место почти наверняка сохранит «Борац Баня Лука».

10:17 Кирилл Закатченко

42. Люксембург: чемпион ещё не определён

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Райан Филипп («Эсперанж») — 28 голов

В Люксембурге, по всей видимости, произойдёт смена чемпиона. Год назад титул завоевал «Дюделанж», но сейчас клуб занимает второе место в таблице (63 очка). А лидирует «Эсперанж», у которого на шесть баллов больше. У этого клуба пока очень скромная коллекция наград: одна победа в Кубке Люксембурга (1990). В высшем дивизионе играют 16 клубов, каждый из них проводит по 30 матчей, то есть схема та же, что сейчас применяется в РПЛ.

10:17 Кирилл Закатченко

43. Фарерские острова: чемпион — «Клаксвик»

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб): «Клаксвик» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Викингур» (квалификация), «ХБ Торсхавн» (квалификация), «Б36 Торсхавн» (квалификация)

Лучший бомбардир сезона: Сёлви Ватхамар («Викингур») — 19 голов

Чемпионат на островах проходит по системе «весна-осень». 10 команд определяют победителя по итогам трёх кругов (27 туров). «Клаксвик» завоевал юбилейный (20-й) чемпионский титул и не потерпел в 27 матчах ни одного поражения (25 побед, две ничьи).

Фото: ki.fo

10:16 Кирилл Закатченко

44. Северная Ирландия: чемпион — «Ларн»

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб): «Ларн» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Мэттью Шевлин («Колрейн») — 21 гол

«Ларн» завоевал чемпионский титул впервые в истории. В 37 матчах команда одержала 25 побед и пропустила всего лишь 19 мячей. Предыдущий чемпион «Линфилд» за тур до окончания регулярного чемпионата занимает второе место. В высшем дивизионе выступают 12 клубов. Сначала они играют в три круга (33 матча), а затем делятся на две группы. Первая шестёрка разыгрывает места, вторая — бьётся за выживание. На этом этапе предусмотрен один круг, то есть каждая команда проводит ещё по пять матчей (всего в сезоне их становится 38). Последнюю путёвку в еврокубки разыграют четыре команды в формате плей-офф.

10:16 Кирилл Закатченко

45. Мальта: чемпион — «Хамрун Спартанс»

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб): «Хамрун Спартанс» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Биркиркара» (квалификация), «Гзира Юнайтед» (квалификация)

Лучший бомбардир сезона: Жефферсон Ассис («Гзира Юнайтед») — 18 голов

В высшем дивизионе 14 команд, которые определяют чемпиона по итогам двух кругов (26 туров). «Хамрун Спартанс» выиграл турнир в девятый раз в истории и при этом опередил ближайшего преследователя аж на 19 очков. За весь чемпионат лидер потерпел всего лишь одно поражение. Последний участник еврокубков от Мальты определится по итогам розыгрыша Кубка страны.

10:15 Кирилл Закатченко

46. Грузия: чемпион — «Динамо» Тбилиси

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб): «Динамо» Тбилиси (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Динамо» Батуми (квалификация), «Дила» (квалификация), «Торпедо» Кутаиси (квалификация)

Лучший бомбардир сезона: Фламарион («Динамо» Батуми) — 19 голов

В Грузии такая же схема, что и в Эстонии. 10 клубов, четыре круга, 36 туров. Турнир также проходит по системе «весна-осень». Борьбу за титул вели два «Динамо». В итоге клуб из Тбилиси опередил команду из Батуми всего на три очка. Это 19-й чемпионский титул для клуба из столицы (рекорд страны).

Фото: fcdinamo.ge

10:15 Кирилл Закатченко

47. Эстония: чемпион — «Флора»

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб): «Флора» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Левадия» (квалификация), «Пайде» (квалификация)

Лучший бомбардир сезона: Закария Бегларишвили («Левадия») — 21 гол

Турнир в Эстонии проходит по системе «весна-осень», так что чемпионат завершился в ноябре 2022 года. «Флора» стала победителем в 14-й раз в истории и при этом набрала 97 очков по итогам 36 туров. Предыдущий чемпион «Левадия» на этот раз расположилась только на второй строчке. В высшем дивизионе играют 10 клубов, которые определили победителя после четырёх кругов. Последний участник еврокубков станет известен по окончании розыгрыша Кубка Эстонии, полуфиналы состоятся 10 и 11 мая.

10:14 Кирилл Закатченко

48. Исландия: чемпион — «Брейдаблик»

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб): «Брейдаблик» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Акурейри» (квалификация), «Викингур» (квалификация)

Лучшие бомбардиры сезона: Нёккви Тейр Ториссон («Акурейри») и Гудмундур Магнуссон («Фрам») — 17 голов

Турнир в Исландии проводят по системе «весна-осень», так что все обладатели мест в еврокубках стали известны ещё в октябре 2022 года. 12 клубов сначала сыграли в два круга, а затем первая шестёрка определила чемпиона. Им стал клуб «Брейдаблик» — он был первым по итогам обеих фаз турнира. Это второй чемпионский титул команды (первый она завоевала ещё в 2010 году). Предыдущий чемпион «Викингур» завершил турнир на третьем месте.

Фото: breidablik.is

10:14 Кирилл Закатченко

49. Албания: чемпион ещё не определён

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Флоран Хасани («Тирана») — 15 голов

Действующий чемпион «Тирана» занимает первое место в таблице (56 очков), а ближайший преследователь («Партизани») отстаёт на пять баллов. Титул получит кто-то из этих двух клубов, потому что все остальные уже заметно отстали. Вся борьба ещё вперед, ведь до чемпионата осталось шесть туров. В высшем дивизионе выступают 10 клубов, они играют в четыре круга.

10:13 Кирилл Закатченко

50. Уэльс: чемпион — «Нью-Сейнтс»

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб): «Нью-Сейнтс» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Коннах Куэй» (квалификация)

Лучший бомбардир сезона: Деклан Макманус («Нью-Сейнтс») — 30 голов

12 клубов сначала отыграли два круга, после чего их разбили на две игры. Первые шесть разыграли чемпионство и места в еврокубках, оставшиеся — боролись за выживание. «Нью-Сейнтс» завоевал титул во второй раз подряд и 15-й в истории (рекорд страны). В 32 матчах чемпионата команда одержала 26 побед, потерпела всего одно поражение и стала чемпионом ещё в марте. 30 апреля «Нью-Сейтс» проведёт финал Кубка с «Бала Таун». После этого четыре команды разыграют ещё одно место в еврокубках.

Фото: www.faw.cymru

10:13 Кирилл Закатченко

51. Гибралтар: чемпион — «Линкольн Ред Импс»

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб): «Линкольн Ред Импс» (квалификация)
Лига конференций (2 клуба): «Европа» (квалификация), «Мэгпис» (квалификация)

Лучший бомбардир сезона: Хуанфри («Линкольн Ред Импс») — 11 голов

Чемпионат Гибралтара завершился в 20-х числах апреля. Титул в 27-й раз завоевал «Линкольн Ред Импс», который в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Правда, оформить «золотой дубль» не получилось — в финале Кубка «Линкольн» уступил в серии пенальти «Мэгпис» (3-е место в чемпионате).

Фото: lincolnredimpsfc.co.uk

10:12 Кирилл Закатченко

52. Северная Македония: чемпион ещё не определён

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (3 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Бесарт Ибраими («Струга») — 16 голов

Изначально в турнире принимали участие 12 клубов, но «Ренову» отправили во второй дивизион из-за проблем с финансами. Таким образом, 11 команд определят чемпиона по итогам трёх кругов. За четыре тура до финиша лидерство удерживает «Струга» (56 очков). Этот клуб проводит всего лишь четвёртый сезон в лиге, а домашние матчи проводит на стадионе, который вмещает тысячу зрителей. Второе место занимает «Шкендия» (51 очко), третье — действующий чемпион «Шкупи» (49).

10:12 Кирилл Закатченко

53. Андорра: чемпион не определён

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Саша Андреу («Интер Клуб Эскальдес») — 13 голов

В этой лиге задействованы восемь клубов, которые определяют чемпиона по итогам четырёх кругов. За четыре тура до финиша первую строчку в таблице занимает «Атлетик Эскальдес» (54 очка). Действующий чемпион «Интер Клуб Эскальдес» пока находится на втором месте с отставанием в пять баллов. Третью строчку занимает «Санта-Колома» (46 очков).

10:11 Кирилл Закатченко

54. Черногория: чемпион ещё не определён

Еврокубки:


Лига чемпионов (1 клуб):
Лига конференций (2 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Тайрон Конрад («Сутьеска») — 21 гол

В высшем дивизионе черногорского футбола выступают 10 клубов. Они определяют чемпиона по итогам четырёх кругов (36 туров). На титул претендуют две команды: «Будучность» (60 очков) и «Сутьеска» (57). С 2016-го в лиге побеждают только два этих клуба. У каждого из них по пять чемпионских титулов.

10:11 Кирилл Закатченко

55. Сан-Марино: чемпион — «Тре Пенне»

Еврокубки:

Лига чемпионов (1 клуб): «Тре Пенне» (квалификация)
Лига конференций (2 клуба):

Лучший бомбардир сезона: Маттео Пранделли («Космос») — 21 гол

В местном чемпионате выступают 15 клубов. Они провели двухкруговой турнир (28 туров), а титул в пятый раз в истории завоевал клуб «Тре Пенне». На финише была серьёзная заруба — чемпион опередил «Космос» всего лишь на один балл. На втором этапе принимают участие 10 клубов — те, что заняли в «регулярке» места со 2-го по 11-е. Эта фаза проходит в формате плей-офф. Четвертьфиналы запланированы на 29-30 апреля и 3 мая. По итогам плей-офф станут известны ещё два участника еврокубков.

Фото: trepenne.com

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