Рональд Араухо прокомментировал досрочное чемпионство «Барселоны» в Ла Лиге

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал чемпионство команды в Ла Лиге. Напомним, каталонский клуб оформил досрочное чемпионство за четыре тура до конца сезона, обыграв в матче 34-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» (4:2).

«Я знал, насколько важна эта игра для наших людей. Это показывает, какая у нас замечательная команда. У нас были значительные потери. Это не оправдание, потому что у нас отличная команда. Мы должны исправиться, особенно в Европе. Важно быть там и соревноваться. Мы очень счастливы. Я не знаю, что будут делать товарищи по команде, но я хочу насладиться этим со своей семьей», — приводит слова Араухо Marca.

«Барселона» выиграла испанскую Примеру впервые за четыре года. Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю историю клуба. Больше титулов только у «Реала» – 35 титулов.

Чемпионская раздевалка «Барселоны»