«Барселона» в шаге от долгожданного титула! Возьмут ли его в дерби с «Эспаньолом»? LIVE

Сегодня, 14 мая, состоится матч 34-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Барселоной». По итогам каталонского дерби команда Хави может взять титул чемпиона Испании.

Чтобы это случилось, «Барсе» необходимо победить соседа. В случае потери очков чемпионство всё равно получится оформить, если «Реал» и «Атлетико» потеряют очки в своих матчах. Сине-гранатовые не были лучшим клубом Испании четыре года – и вот этот момент настал. Легендарности ему придаёт Хави, который возглавил команду в ноябре-2021.