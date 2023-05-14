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«Барселона» — «Эспаньол», прямая онлайн-трансляция, где смотреть матч, Ла Лига, 34-й тур

«Барселона» в шаге от долгожданного титула! Возьмут ли его в дерби с «Эспаньолом»? LIVE
Кирилл Закатченко Полина Куимова
,
«Барселона»
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Ждали четыре года.

Сегодня, 14 мая, состоится матч 34-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Барселоной». По итогам каталонского дерби команда Хави может взять титул чемпиона Испании.

Испания - Примера. 34-й тур
14 мая 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чтобы это случилось, «Барсе» необходимо победить соседа. В случае потери очков чемпионство всё равно получится оформить, если «Реал» и «Атлетико» потеряют очки в своих матчах. Сине-гранатовые не были лучшим клубом Испании четыре года – и вот этот момент настал. Легендарности ему придаёт Хави, который возглавил команду в ноябре-2021.

Матч 34-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» — «Барселона» в прямом эфире покажет Okko. Начало игры — 14 мая в 22.00 мск.
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