Фёдор Чалов прокомментировал личный рекорд по голам в РПЛ за один сезон

Российский нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал личный рекорд по голам в РПЛ за один сезон.

«Рад, что получилось побить свой рекорд по голам в РПЛ: значит, делаю всё правильно и двигаюсь вперёд.

Трудно анализировать, за счёт чего я прибавил. В первой половине сезона я играл на одной позиции, а сейчас на совершенно другой. Но я нахожу плюсы и в новой позиции», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в текущем сезоне российского чемпионата в активе Чалова 17 голов в 27 матчах.

ЦСКА в нынешнем сезоне располагается на второй строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Красно-синие набрали 54 очка. 13 мая армейцы обыграли «Торпедо» со счётом 3:0.