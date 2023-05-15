Фёдор Чалов прокомментировал личный рекорд по голам в РПЛ за один сезон
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Российский нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал личный рекорд по голам в РПЛ за один сезон.
«Рад, что получилось побить свой рекорд по голам в РПЛ: значит, делаю всё правильно и двигаюсь вперёд.
Трудно анализировать, за счёт чего я прибавил. В первой половине сезона я играл на одной позиции, а сейчас на совершенно другой. Но я нахожу плюсы и в новой позиции», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в текущем сезоне российского чемпионата в активе Чалова 17 голов в 27 матчах.
ЦСКА в нынешнем сезоне располагается на второй строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Красно-синие набрали 54 очка. 13 мая армейцы обыграли «Торпедо» со счётом 3:0.
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