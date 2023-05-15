Объявлена символическая сборная 27-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом 27-го тура чемпионата России признан нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов — он оформил дубль и отдал одну результативную передачу в матче с «Торпедо» (3:0). Всего в сборную вошли пять футболистов из «Ахмата», три — из ЦСКА, а также по одному из «Сочи», «Химок» и «Спартака».

Сборная 27-го тура РПЛ: Георги Шелия («Ахмат»), Мирослав Богосавац («Ахмат»), Лео Андраде («Химки»), Виллиан Роша (ЦСКА), Дарко Тодорович («Ахмат»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Никита Бурмистров («Сочи»), Нене Гбамбле («Ахмат»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»), Мохамед Конате («Ахмат»).