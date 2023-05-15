Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

РПЛ-2022/2023, Карпин и Федотов могут завоевать медали со вторым клубом, примеры из прошлого, Газзаев, Бердыев, Бесков

Карпин и Федотов близки к историческому достижению. В РПЛ такого добились лишь два тренера
Никита Паглазов
Карпин и Федотов повторят редкое достижение?
Аудио-версия:
Комментарии
Один из специалистов уже точно войдёт в элитный клуб людей, бравших медали лиги с разными командами.

Сезон РПЛ подходит к концу. «Зенит» уже оформил десятое золото в своей истории, но в чемпионате осталось ещё несколько интриг. Одна из них – кто заберёт серебро и бронзу. На два места претендуют три клуба: ЦСКА, «Ростов» и «Спартак». Если армейцы и ростовчане смогут забрать медали себе, то их тренеры – Владимир Федотов и Валерий Карпин – повторят редкое достижение для нашего футбола.

В истории России только два специалиста – Валерий Газзаев и Курбан Бердыев – выигрывали медали с двумя и более разными клубами. Ещё один – Константин Бесков – зацепил подиум в рамках и советского, и российского чемпионатов. Теперь Карпин и Федотов имеют шанс войти в этот список.

Материалы по теме
На серебро РПЛ претендуют три клуба. Фаворитом неожиданно стал ЦСКА
На серебро РПЛ претендуют три клуба. Фаворитом неожиданно стал ЦСКА

Валерий Газзаев

«Динамо» Москва: бронза-1992;
«Алания»: чемпион-1995, серебро-1996;
ЦСКА: чемпион-2003, 2005 и 2006; серебро-2002, 2004 и 2008, бронза-2007.

Валерий Газзаев

Валерий Газзаев

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Валерий Газзаев – один из самых титулованных тренеров в истории российского футбола. Он – единственный специалист, который привёл к медалям РПЛ сразу три команды. Первым серьёзным клубом в тренерской карьере Газзаева стал «Спартак» из Орджоникидзе (позже – «Алания»), а в 1991-м он возглавил московское «Динамо». И вместе с ним взял бронзу уже на второй год работы. В 1994-м Газзаев вернулся в «Аланию», с которой достиг исторического успеха – золота-1995 и серебра-1996. Владикавказцы могли забирать первое место два года подряд, но в 1996-м уступили в «золотом» матче «Спартаку» (1:2).

Затем Газзаев за два захода с ЦСКА выиграл все возможные медали. Интересно, что под руководством Валерия Георгиевича армейцы занимали место на пьедестале абсолютно всегда. Также ЦСКА взял Кубок УЕФА в 2005 году. Газзаев доказал свой класс сразу в трёх клубах. Он завершил тренерскую карьеру в 2013-м, последним клубом стала родная «Алания».

Кто является лучшим тренером России за 30 лет?
Лучшие футбольные тренеры России. Рейтинг за 30 лет
Рейтинг
Лучшие футбольные тренеры России. Рейтинг за 30 лет

Курбан Бердыев

«Рубин»: чемпион-2008 и 2009, бронза-2003 и 2010;
«Ростов»: серебро-2016.

Курбан Бердыев

Курбан Бердыев

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Один из главных тактиков российского футбола. Имя Бердыева связано с главными успехами «Рубина» – двумя победами в РПЛ и крутым выступлением в ЛЧ. Курбан Бекиевич возглавил казанцев в августе 2001-го, спустя сезон вывел их из Первого дивизиона в РПЛ. А в чемпионате-2003 «Рубин» с ходу занял третье место, пропустив вперёд только ЦСКА и «Зенит». Невероятный успех для казанского футбола.

Но главные победы пришли позже. В 2008 и 2009 годах «Рубин» стал чемпионом России. Бердыев создал классную команду, в которой сочетались молодость и опыт. В 2010-м казанцы оказались лишь третьими, пропустив вперёд мощные «Зенит» и ЦСКА. Позже клуб уже не брал медали РПЛ. Бердыев работал в «Рубине» до 2013 года, а затем возвращался в 2017-м, но не смог повторить успех.

А в 2016 году Курбан Бекиевич сотворил сенсацию: взял серебро с «Ростовом». До последнего тура южане боролись за титул с ЦСКА, и только гол Алана Дзагоева в матче 30-го тура с «Рубином» принёс победу армейцам. Бердыев мог пополнить клуб Газзаева, выиграв золото с двумя разными командами, но то ростовское серебро можно сравнить и с полноценным трофеем.

Неудачный опыт «Бердыева» в «Сочи»:
«Никому не нравится футбол команды». Бердыев проработал в «Сочи» всего 106 дней
«Никому не нравится футбол команды». Бердыев проработал в «Сочи» всего 106 дней

Бонус: Константин Бесков

«Динамо»: серебро-1967, 1970 и 1994;
«Спартак»: чемпион-1979 и 1987, серебро-1980, 1981, 1983, 1984 и 1985, бронза-1982 и 1986.

Константин Бесков

Константин Бесков

Фото: РИА Новости

Константин Иванович, несмотря на игровой бэкграунд в московском «Динамо», стал легендой и для «Спартака». Уникальный случай для советского футбола. В качестве тренера Бесков показывал неплохие результаты с динамовцами – взял два серебра. Но лучшие годы работал именно в «Спартаке».

Красно-белые попали в эпоху киевского «Динамо», но всё равно сумели дважды взять золото. И неизменно завершали сезоны с медалями с 1979 по 1986 год. Понятие «бесковский футбол» плотно вошло в лексикон болельщиков «Спартака».

В 1994-м Бесков вернулся в родное «Динамо» и снова завоевал серебро. Это единственная медаль Константина Ивановича в постсоветскую эпоху. Через год он завершил тренерскую карьеру. Бесков был любим и в «Динамо», и в «Спартаке», добившись успеха с обоими клубами и зацепив две эпохи.

Воспоминания о работе Бескова в «Спартаке» с Романцевым:
«Я только слышал звон бутылок». Как и за что Бесков убрал из «Спартака» Олега Романцева
«Я только слышал звон бутылок». Как и за что Бесков убрал из «Спартака» Олега Романцева

Кто может присоединиться к этому списку?

Владимир Федотов (ЦСКА)

«Сочи»: серебро-2021/2022.

Владимир Федотов

Владимир Федотов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА близок к завоеванию медалей по итогам сезона-2022/2023. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице, набрав приличный ход весной. ЦСКА ещё предстоят очные матчи с «Ростовом» и «Спартаком», но по игре команда – сильнейшая из трёх. Федотов в первый год в клубе ведёт команду к медалям, которые она не видела уже пять лет.

В прошлом году тренер работал с «Сочи» и достиг лучшего результата в истории клуба – серебра. А теперь Федотов близок к попаданию в клуб Газзаева, Бердыева и Бескова.

Неожиданный лидер ЦСКА весной 2023 года:
У ЦСКА — неожиданный новый лидер. Обляков проводит лучший отрезок в карьере
У ЦСКА — неожиданный новый лидер. Обляков проводит лучший отрезок в карьере

Валерий Карпин («Ростов»)

«Спартак»: серебро-2009, 2011/2012.

Валерий Карпин

Валерий Карпин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тренерская карьера Карпина началась в «Спартаке» в 2009-м. Годом ранее он пришёл в клуб на должность генерального директора. Но уже после 4-го тура сезона-2009 «Спартак» уволил Микаэля Лаудрупа. Карпин возглавил команду и добрался с ней до второго места. Затем под его руководством красно-белые взяли серебро в сезоне-2011/2012. После Валерий Георгиевич ушёл с поста, а его заменил Унаи Эмери. Однако испанец долго не продержался, и Карпин вернулся на пост тренера осенью 2012-го.

Но больше Валерий не поднимался в топ-3 РПЛ, а весной-2014 его отправили в отставку. Спустя 11 лет с последнего серебра в «Спартаке» у Карпина появился отличный шанс повторить успех в «Ростове». Пока что ростовчане идут третьими и имеют все шансы как остаться в топ-3, так и подняться ещё выше.

Переговоры судьи с Карпиным и Семаком во время матча:
«Время уже ушло. Георгиевич, ну бывают ошибки». Переговоры Карасёва с Карпиным и Семаком
«Время уже ушло. Георгиевич, ну бывают ошибки». Переговоры Карасёва с Карпиным и Семаком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023