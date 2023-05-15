Первый тренер Чалова: Федя — молодой парень. Он справится с плотным графиком ЦСКА

Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал результативность форварда в текущем сезоне чемпионата России.
«Фёдор проводит успешный сезон. Осталось три игры в чемпионате со «Спартаком», «Краснодаром» и «Ростовом», и, надеюсь, он также будет забивать. Конечно, ещё Кубок России — его обязательно нужно брать.
Федя — молодой парень, у него как раз расцвет сил. Он справится с плотным графиком. Но всё равно волнуюсь. Хочется, чтобы ЦСКА занял второе место и выиграл Кубок. Уже сколько лет не брали этот трофей? Пора уже! Будем болеть за команду», — приводит слова Коваля Sport24.
Чалов оформил дубль в матче 27-го тура РПЛ с «Торпедо» (3:0). Нападающий побил личный рекорд результативности в чемпионате России (17 голов).
В воскресенье, 21 мая, ЦСКА на выезде сыграет со «Спартаком». Начало игры – в 16:30 мск.
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