Чалов — о матче с «Торпедо»: ЦСКА мог забивать больше, но, думаю, болельщики довольны

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу над московским «Торпедо» в матче 27-го тура РПЛ (3:0), отметив, что его порадовали результат и игра команды. Форвард также заявил, что армейцы могли забивать и больше.

«В поединке с «Торпедо» порадовали и результат, и игра. Мы прекрасно понимали, что такие матчи, по сути, идут до первого гола. Удалось быстро открыть счёт после ошибки соперника. После этого игра раскрылась, у нас появились шансы увеличить преимущество. Забили второй гол, после перерыва также создали немало моментов. Могли забивать больше. Впрочем, думаю, болельщики остались довольны, поскольку игра шла под нашу диктовку от самого начала и до конца. Одержали уверенную победу, двигаемся дальше», — приводит слова Чалова Bobsoccer.