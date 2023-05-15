Член совдира «Динамо» Степашин: так плохо мы уже давно не играли, стыдно за конец сезона

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин высказался о результатах команды во второй половине сезона.

«Так, как играли последние два-три матча, играть нельзя. Это совершенно очевидно. Почему и досрочный уход тренера. «Динамо» в состоянии показать лучший результат. Хороший подбор особенно молодых игроков, наших воспитанников, блестящий стадион, гарантированное финансирование, поэтому, конечно, стыдно, что мы так заканчиваем этот сезон. Так плохо мы уже давно не играли.

Говорят, что собираются назначить Марко Николича? Когда назначат, тогда и обсудим.

Кто удивил в этом сезоне? По-хорошему не то что удивил, а порадовал ЦСКА. «Зенит», понятно, вне конкуренции по всем позициям, а вот ЦСКА подтянулся очень сильно, кстати, с отечественным тренером Федотовым. Армейцы и в финал Кубка вышли, и я думаю, что они и второе место займут в чемпионате. За ЦСКА я рад. «Динамо» и ЦСКА всегда были дружны», — приводит слова Степашина «КП Спорт».