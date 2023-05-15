«Бавария» и «Боруссия» вступили в гонку за подписание хавбека «Аякса» Альвареса

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» поборются за полузащитника «Аякса» Эдсона Альвареса, сообщает Sport1.de.
По информации источника, в прошлое летнее трансферное окно СМИ сообщали об интересе к Альваресу со стороны «Челси». Лондонский клуб был готов заплатить за мексиканца € 50 млн. На тот момент «аристократов» возглавлял нынешний наставник «Баварии» Томас Тухель. Немецкий тренер сохранил интерес к полузащитнику «Аякса».
Сообщается, что руководство амстердамского клуба готово продать футболиста, но не менее чем за € 35 млн. «Боруссия» намерена составить конкуренцию «Баварии» в борьбе за хавбека. Представители немецких грандов уже связались с агентами игрока.
В текущем сезоне на счету Альвареса 36 матчей за «Аякс» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами.
Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
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