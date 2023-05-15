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Мартинес, Райя и Онана вошли в шорт-лист «Челси» на усиление позиции вратаря

Мартинес, Райя и Онана вошли в шорт-лист «Челси» на усиление позиции вратаря
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Руководство «Челси» определилось со списком кандидатов на усиление вратарской линии, сообщает Football Insider.

По информации источника, тренер Маурисио Почеттино, который, скорее всего, возглавит лондонцев в ближайшее время, считает, что оба вратаря нынешнего состава «Челси» Эдуард Менди и Кепа Аррисабалага не соответствуют уровню клуба, и обозначил позицию голкипера как одну из важнейших для усиления в ближайшее трансферное окно.

Приоритетным вариантом в лондонском клубе считают 30-летнего вратаря «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, который готов к переходу в более статусный клуб ближайшим летом. В качестве альтернативных вариантов «Челси» рассматривает Давида Райю («Брентфорд») и Андре Онана («Интер»).

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