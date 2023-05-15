Мартинес, Райя и Онана вошли в шорт-лист «Челси» на усиление позиции вратаря
Поделиться
Руководство «Челси» определилось со списком кандидатов на усиление вратарской линии, сообщает Football Insider.
По информации источника, тренер Маурисио Почеттино, который, скорее всего, возглавит лондонцев в ближайшее время, считает, что оба вратаря нынешнего состава «Челси» Эдуард Менди и Кепа Аррисабалага не соответствуют уровню клуба, и обозначил позицию голкипера как одну из важнейших для усиления в ближайшее трансферное окно.
Приоритетным вариантом в лондонском клубе считают 30-летнего вратаря «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, который готов к переходу в более статусный клуб ближайшим летом. В качестве альтернативных вариантов «Челси» рассматривает Давида Райю («Брентфорд») и Андре Онана («Интер»).
Материалы по теме
Комментарии
- 15 мая 2023
-
20:00
-
19:54
-
19:44
-
19:42
-
19:39
-
19:36
-
19:17
-
19:12
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:50
-
18:47
-
18:40
-
18:34
-
18:27
-
18:23
-
18:21
-
18:20
-
18:11
-
18:00
-
17:59
-
17:50
-
17:47
-
17:44
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:29
-
17:25
-
17:25
-
17:19
-
17:19
-
17:10
Партнерский контент