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«Бетис» — «Райо Вальекано»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00

«Бетис» — «Райо Вальекано»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00
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Сегодня, 15 мая, состоится матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» примет «Райо Вальекано». Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Главным арбитром встречи назначен Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Также матч можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.

Испания - Примера. 34-й тур
15 мая 2023, понедельник. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга текущего сезона чемпионата Испании между этими командами «Бетис» одержал выездную победу со счётом 2:1.

«Бетис» занимает шестое место в таблице испанской Ла Лиги текущего сезона, набрав 52 очка в 33 матчах. «Райо Вальекано» имеет в активе 46 очков после 33 игр и располагается на 11-й строчке.

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