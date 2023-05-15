«Бетис» — «Райо Вальекано»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00

Сегодня, 15 мая, состоится матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» примет «Райо Вальекано». Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Главным арбитром встречи назначен Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Также матч можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата Испании между этими командами «Бетис» одержал выездную победу со счётом 2:1.

«Бетис» занимает шестое место в таблице испанской Ла Лиги текущего сезона, набрав 52 очка в 33 матчах. «Райо Вальекано» имеет в активе 46 очков после 33 игр и располагается на 11-й строчке.