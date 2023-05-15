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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер выбыл до конца сезона из-за травмы мениска, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», ссылаясь на официальное заявление клуба.

Забитцер выступает за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Во второй половине сезона на счету полузащитника 17 матчей в составе «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt – € 20 млн.

По информации источника, манкунианцы пока не приняли никакого решения относительно будущего австрийца. Переговоры с «Баварией» состоятся в ближайшие недели.

Сообщается, что сам Забитцер заинтересован в продолжении сотрудничества с «красными дьяволами».