«Бетис» — «Райо Вальекано»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Сегодня, 15 мая, состоится матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» примет «Райо Вальекано». Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Главным арбитром встречи назначен Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Также матч можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.
Стартовые составы:
«Бетис»: Браво, Сабали, Гонсалес, Песселья, Миранда, Родригес, Карвалью, Каналес, Энрике, Перес, Иглесиас.
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Балиу, Лежён, Катена, Гарсия, Мартин, Комесанья, Паласон, Гарсия, Трехо, Камельо.
В матче первого круга текущего сезона чемпионата Испании между этими командами «Бетис» одержал выездную победу со счётом 2:1.
«Бетис» занимает шестое место в таблице испанской Ла Лиги текущего сезона, набрав 52 очка в 33 матчах. «Райо Вальекано» имеет в активе 46 очков после 33 игр и располагается на 11-й строчке.
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