Игнатьев — о возможном тренере «Динамо»: я за союз бело-голубых и Лички

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил информацию о назначении главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички на пост наставника московского «Динамо».
«Мне нравится стиль работы Лички, его футбол. Он показывает неплохой результат в условиях небольшой кадровой несостоятельности. В «Оренбурге» выступают игроки другого уровня по сравнению с тем же «Зенитом» и «Спартаком». Визуально картина игры впечатляет. Я за такой союз тренера и клуба.
Что касается Николича… Не могу сказать про него ничего путного. Он мне ничем не запомнился по работе с «Локомотивом». В целом не могу дать ему цельную оценочную характеристику.
Возьмите «Крылья Советов». Понятно, что за них выступают пионеры своего дела. Однако они показывают игру, которая оставляет на сердце зарубку», – приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».
Ранее руководство московского «Динамо» отправило в отставку сербского тренера Славишу Йокановича.
- 15 мая 2023
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