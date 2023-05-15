«Вулверхэмптон» хочет выручить с продажи Невеша в «Барселону» не менее € 52 млн

«Вулверхэмптон» хочет выручить с продажи своего полузащитника Рубена Невеша в «Барселону» не менее € 52 млн, сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство «Вулвз» не желает обмениваться футболистами с сине-гранатовыми, несмотря на их недавний интерес к вингеру «Барсы» Ансу Фати.

Сообщается, что боссы «волков» согласятся отпустить португальского хавбека в каталонскую команду только за € 52 млн. Переговоры между клубами ожидаются в ближайшие несколько недель.

Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

«Вулверхэмптон» не хочет отпускать Невеша в качестве свободного агента в 2024 году. В то же время клуб не заинтересован в переходе футболиста в клуб АПЛ. Сам игрок желает выступать в команде, которая принимает участие в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне на счету португальского полузащитника 39 матчей во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет видеть Невеша в своей команде, в то время как наставник сине-гранатовых Хави не заинтересован в приобретении футболиста.