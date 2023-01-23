Лапорта выступает за приглашение Невеша в «Барселону». Хави против этого трансфера
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступает за приглашение в команду полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. Об этом сообщает BarcaUniversal.
По сведениям источника, Лапорта считает, что благодаря хорошим отношениям с агентом футболиста Жорже Мендешем сделку можно будет провернуть по низкой цене. Однако Рубен Невеш не устраивает Хави и его тренерский штаб. Они считают, что для того, чтобы заменить Серхио Бускетса, необходимо обладать навыками, которых у Невеша нет. Они отмечают, что он плохо играет в обороне и слаб в позиционной игре. Поэтому Хави хочет видеть в своём составе полузащитника Мартина Субименди из «Реала Сосьедад».
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик:
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