Лапорта выступает за приглашение Невеша в «Барселону». Хави против этого трансфера

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступает за приглашение в команду полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. Об этом сообщает BarcaUniversal.

По сведениям источника, Лапорта считает, что благодаря хорошим отношениям с агентом футболиста Жорже Мендешем сделку можно будет провернуть по низкой цене. Однако Рубен Невеш не устраивает Хави и его тренерский штаб. Они считают, что для того, чтобы заменить Серхио Бускетса, необходимо обладать навыками, которых у Невеша нет. Они отмечают, что он плохо играет в обороне и слаб в позиционной игре. Поэтому Хави хочет видеть в своём составе полузащитника Мартина Субименди из «Реала Сосьедад».

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик: