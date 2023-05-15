Невилл: Салах на протяжении пяти или шести лет остаётся игроком топ-уровня

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал щедрый комплимент форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.
«Самое впечатляющее, что он всегда в строю. Стабильно, надёжно, всегда рядом. Это может звучать банально, но мой папа говорил мне: приходи вовремя, не подводи людей и будь надёжным. Действительно основная задача любого человека – приходить и делать свою работу. Кто-то скажет, ещё бы, ведь он получает £ 300 тыс. в неделю, да, но он всегда под рукой, он вынослив, он играет в каждом матче. Это действительно важная вещь, стабильность и надёжность в течение длительного периода времени.
Если вы объедините это качество с высокой эффективностью и мастерством, тогда получите представление о том, что такое игрок мирового класса. И это то, что мы можем сказать о Мо Салахе за последние пять или шесть лет.
Когда-то давно я подумал, что он провёл невероятный сезон и вряд ли сможет повторить его. Но он повторил, а потом ещё и ещё, он делает это год за годом и даже был близок к «Золотому мячу». Да, в этом сезоне он время от времени выглядел не лучшим образом, как и другие его партнёры по «Ливерпулю», потому что и сам «Ливерпуль» проводит не лучший сезон.
Были моменты в матче с «Брентфордом», когда всем им было тяжело. Но он всегда нацелен на ворота, он забивает голы, он голоден, в концовке он чуть не занёс вратаря с мячом за линию. Гол для него имеет первостепенную важность, а не красота, которую мы также видели в его исполнении.
Да, это был не лучший его сезон, но, когда ты не в лучшей форме и твоя команда тоже, а ты всё ещё способен забить 30 голов и сыграть столько же игр, сколько сыграл он, ты всё равно заслуживаешь похвалу, большую похвалу», — цитирует Невилла Sky Sports.
- 15 мая 2023
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