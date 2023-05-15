Капелло считает Семака лучшим тренером РПЛ
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выразил мнение, что наставник «Зенита» Сергей Семак является лучшим специалистом в чемпионате России прямо сейчас.
«Да, сейчас Семак — сильнейший тренер в России, его результаты это подтверждают, а просто так пять раз подряд чемпионами не становятся. Сергей проделывает огромную работу в своём клубе», – приводит слова Капелло «Евро-Футбол.Ру».
«Зенит» Семака стал чемпионом страны в пятый раз подряд. 47-летний наставник возглавил петербуржский клуб ровно пять лет назад – в мае 2018 года.
Кроме побед в чемпионате России, Семаку также удалось выиграть с командой три Суперкубка и один Кубок России. РФС признавал специалиста лучшим тренером года в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.
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