Капелло считает Семака лучшим тренером РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выразил мнение, что наставник «Зенита» Сергей Семак является лучшим специалистом в чемпионате России прямо сейчас.

«Да, сейчас Семак — сильнейший тренер в России, его результаты это подтверждают, а просто так пять раз подряд чемпионами не становятся. Сергей проделывает огромную работу в своём клубе», – приводит слова Капелло «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» Семака стал чемпионом страны в пятый раз подряд. 47-летний наставник возглавил петербуржский клуб ровно пять лет назад – в мае 2018 года.

Кроме побед в чемпионате России, Семаку также удалось выиграть с командой три Суперкубка и один Кубок России. РФС признавал специалиста лучшим тренером года в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.