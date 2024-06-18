Мостовой: Глушенков всё делает правильно. Времена, когда мы играли бесплатно, уже прошли

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о том, что нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков в случае перехода в «Зенит» будет зарабатывать в новом клубе 1 млрд рублей. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что контракт с футболистом будет рассчитан на четыре года, его оклад составит 240 млн рублей за сезон. Ещё по 50 млн Максим может получать в виде бонусов за чемпионства.

«Сумму в контракте Глушенкова с «Зенитом» мы никогда не узнаем. Но почему выигрывает «Зенит»? Иностранцы приезжают за большие суммы. А Глушенков всё делает правильно. Те времена, когда мы играли бесплатно, за эмблему, давно прошли. А миллиард он заработает или нет, мы не узнаем», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне нападающий провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.