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ЦСКА объявил об уходе Антона Заболотного

ЦСКА объявил об уходе Антона Заболотного
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Нападающий ПФК ЦСКА Антон Заболотный покинул команду в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Желаем Антону удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении на официальном сайте московского ЦСКА.

33-летний Антон Заболотный является воспитанником академии армейцев. Он вернулся в ЦСКА летом 2021 года, перейдя из «Сочи». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Заболотного в € 900 тыс.

Ранее стало известно, что Антон Заболотный прошёл медосмотр для перехода в подмосковные «Химки». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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