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«Я не знал, смеяться мне или плакать». Фанат, которому Фюллькруг сломал руку, шокирован

«Я не знал, смеяться мне или плакать». Фанат, которому Фюллькруг сломал руку, шокирован
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Футбольный болельщик Кай Флэтманн, которому нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг сломал руку в результате удара на разминке перед матчем открытия чемпионата Европы — 2024 с Шотландией (5:1), поделился реакцией на произошедшее.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

«Я пел гимн на носилках. Я не знал, смеяться мне или плакать, к сожалению, мне пришлось отказаться от своей мечты посетить матч открытия. Но когда Фюллькруг ещё сломает тебе руку?» — приводит слова фаната Sport.es.

Напомним, игра между Германией и Шотландией прошла 14 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Немцы выиграли с разгромным счётом — 5:1, а сам Фюллькруг забил один из мячей после выхода на замену на 63-й минуте. Отметим, что Никлас стал автором ещё одного гола, однако он был отменён после вмешательства VAR.

Следующий матч Шотландия проведёт со сборной Швейцарии, а немцы сыграют со сборной Венгрии.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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