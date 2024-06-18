«Я не знал, смеяться мне или плакать». Фанат, которому Фюллькруг сломал руку, шокирован

Футбольный болельщик Кай Флэтманн, которому нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг сломал руку в результате удара на разминке перед матчем открытия чемпионата Европы — 2024 с Шотландией (5:1), поделился реакцией на произошедшее.

«Я пел гимн на носилках. Я не знал, смеяться мне или плакать, к сожалению, мне пришлось отказаться от своей мечты посетить матч открытия. Но когда Фюллькруг ещё сломает тебе руку?» — приводит слова фаната Sport.es.

Напомним, игра между Германией и Шотландией прошла 14 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Немцы выиграли с разгромным счётом — 5:1, а сам Фюллькруг забил один из мячей после выхода на замену на 63-й минуте. Отметим, что Никлас стал автором ещё одного гола, однако он был отменён после вмешательства VAR.

Следующий матч Шотландия проведёт со сборной Швейцарии, а немцы сыграют со сборной Венгрии.