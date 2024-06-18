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Источник: Денис Глушаков перейдёт в «Химки»

Источник: Денис Глушаков перейдёт в «Химки»
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Российский полузащитник Денис Глушаков станет игроком подмосковных «Химок». Об этом информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, Глушаков подпишет с «Химками» контракт сроком на один год. Он также может завершить профессиональную карьеру в подмосковной команде. В «Химках», в частности, рассчитывают, что после этого Денис останется работать в клубе.

37-летний Глушаков ранее играл за «Химки» в период с 2020 по 2022 год. За свою карьеру футболист защищал также цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом Глушакова был «Урарту» из чемпионата Армении. Он присоединился к армянскому клубу в феврале этого года и покинул его в мае. За этот период Глушаков принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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