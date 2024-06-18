Младший брат Мбаппе покинул «ПСЖ» вслед за Килианом

17-летний полузащитник «ПСЖ» Этан Мбаппе, который приходится младшим братом экс-форварду парижан Килиану Мбаппе, объявил о своём уходе из команды.

«C детской душой и имея поддержку с самого своего рождения, я открыл для себя этот клуб мечтающими глазами. Всё началось почти семь лет назад, когда я даже не мог представить о том, что пройду такой путь. Моя повседневная жизнь и моё сердце вибрировали красным и синим, когда этот путь начался. Семь лет игр, впечатавшиеся в мою голову навсегда. Семь лет бесценных человеческих и спортивных воспоминаний. С беззаботного детства и до моих первых шагов как профессионала ты заложил основу того человека и игрока, которым я хочу стать.

За всё, что ты мне дал, за всех замечательных людей, которых я встретил на своём пути, и за то, как ты заставил меня расти, со всей искренней любовью к тебе я говорю спасибо и до свидания, «ПСЖ», — написал Этан Мбаппе в своих соцсетях.

Этан Мбаппе находился в системе «ПСЖ» с 2017 года. В 2023 году он дебютировал за основную команду. В минувшем сезоне Этан Мбаппе принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в трёх из которых сыграл в составе основной команды «ПСЖ», отметившись восемью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Напомним, в июне «Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года. В минувшем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач.