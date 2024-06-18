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ЦСКА объявил о подписании контракта с Артёмом Шуманским до лета 2029 года

ЦСКА объявил о подписании контракта с Артёмом Шуманским до лета 2029 года
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ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим Артёмом Шуманским до лета 2029 года. Ранее 19-летний футболист выступал за кипрский «Арис».

«Артём, добро пожаловать в ПФК ЦСКА!» — написано в телеграм-канале красно-синих.

Футболист будет выступать под восьмым номером.

19-летний футболист является игроком сборной Беларуси. Ранее 19-летний нападающий выступал за БАТЭ, с которым выиграл Суперкубок Беларуси в 2022 году, а также завоевал бронзовые медали чемпионата, и кипрский «Арис», с которым он стал чемпионом в сезоне-2022/2023, а также обладателем Суперкубка. В минувшем сезоне он провёл на поле 452 минуты, забил три мяча и сделал две результативные передачи.

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