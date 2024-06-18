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Максим Глушенков прошёл медосмотр перед переходом в «Зенит»

Максим Глушенков прошёл медосмотр перед переходом в «Зенит»
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Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков прошёл медосмотр для перехода в «Зенит». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что «Зенит» договорился о трансфере Максима Глушенкова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к петербургскому клубу. В ближайшее время полузащитник подпишет контракт с новым клубом.

Напомним, 24-летний Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.

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