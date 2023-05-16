Аллегри поддержал Погба после полученной травмы в матче с «Кремонезе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал травму полузащитника команды Поля Погба.

«После матча с «Севильей» я решил проверить его в стартовом составе, когда темп матча отличается. Для игры, в которой мы хотели играть на половине поля соперника, нам нужна была техника – это те движения, от которых при ударе могут пострадать четырёхглавые мышцы.

Мы сожалеем, потому что у него всё шло довольно хорошо. Он многим пожертвовал, и теперь ему придётся восстанавливаться, потому что он почувствовал боль в четырёхглавой мышце. Поль – взрослый человек, у него трое детей, и ему по силам преодолеть эту травму. Когда вы начинаете игру в стартовом составе после всего этого, риск увеличивается. Мы будем ждать его», – приводит слова Аллегри Goal.

Сообщается, что полузащитник «Ювентуса» пропустит около 20 дней.

В текущем сезоне Погба провёл за «Ювентус» лишь шесть матчей в Серии А из-за травм. После возвращения в «Ювентус» летом прошлого года француз впервые вышел на поле в феврале.

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