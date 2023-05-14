Поль Погба получил травму и был заменён в первом тайме матча «Ювентуса» с «Кремонезе»

Французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба был вынужден покинуть поле в матче 35-го тура Серии А с «Кремонезе» из-за травмы.
Сегодня, 14 мая, «Ювентус» на своём поле встречается с «Кремонезе» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. В стартовом составе туринской команды вышел полузащитник Поль Погба, для которого это появление в старте стало первым с апреля 2022 года, когда француз выступал за «Манчестер Юнайтед».
На 22-й минуте матча с «Кремонезе» Погба сделал навес в штрафную площадь соперника, после чего захромал, сел на газон и дал понять, что продолжить игру не сможет. Покинул поле французский полузащитник в слезах.
Для Погба матч с «Кремонезе» стал шестым в чемпионате Италии в сезоне-2022/2023. С начала сентября по конец января игрок восстанавливался после перенесённой травмы колена.
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