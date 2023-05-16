Кассано: «Интер» должен играть всемером или молодёжным составом, чтобы проиграть «Милану»

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом». Напомним, первый матч завершился победой «Интера» со счётом 2:0.

«Интеру» нужно играть всемером или молодёжным составом, чтобы вылететь. И есть риск, что и тогда «Милан» не сможет их обыграть. С Леао или без, это мало что меняет, «Милан» проиграет «Интеру». Леау — это не Кака и не Роналдиньо, я не вижу его на таком уровне. Для меня, чтобы «Интер» выбыл, должна произойти катастрофа. у «россонери» нет никаких шансов. Может быть, я в сотый раз сделаю неверный прогноз…», — приводит слова Кассано Football Italia.

Ответный матч между «Интером» и «Миланом» состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» 16 мая, начало – 22:00 мск.