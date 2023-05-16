Арбитр Федотов: назначение Кукуляка на «Спартак» — ошибка. Кто-то должен за это отвечать

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением об уровне судейства арбитра Евгения Кукуляка.

«В прошлом туре Кукуляк получил от меня низкую оценку, потому что не показал пять жёлтых и не удалил игрока «Факела», который потом забил гол. Не знаю, что департамент увидел такое замечательное в той игре, раз дал назначение во втором туре подряд, но я считаю это решение ошибкой. Кто-то должен за это отвечать.

Кукуляк — арбитр ФИФА. Он отсидел без матчей, его вернули и дали игру. После неё никто не барагозил — хорошо, замяли. Но у нас что, день открытых дверей? Можно всем давать назначения и никому ничего за это не будет? Такого не бывает. В итоге остальные арбитры на фоне Кукуляка ушли на второй план. Он всё одеяло на себя перетащил. Теперь «Спартак» может снова начать звонить руководству и просить о встрече. Что это будет тогда?» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.