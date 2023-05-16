И. Федотов: Иванов был испуганным и дёрганным. Ощущение, что не понимал, прав или нет

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов оценил работу главного судьи матча 27-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и «Пари Нижний Новгород» (1:0) Сергея Иванова.
«На 5-й минуте Иванов неверно показал жёлтую игроку «Пари НН». А на 64-й минуте назначил 11-метровый в пользу «Факела». Иванов принял решение самостоятельно, но мне не понравилась его позиция в этом моменте. Вдобавок после свистка он почему-то побежал к месту нарушения. Для чего — я так и не понял. Из-за обрезанного повтора у меня нет стопроцентного доказательства, что это не 11-метровый. Раз VAR не вмешался, вероятно, там что-то было. Если защитник не сыграл в мяч, это действительно пенальти. Но то, как и с какой позиции Иванов назначал его, мне не понравилось.
И тут мы переходим к 90-й минуте, когда Иванов назначил 11-метровый, находясь в идеальной позиции. Арбитр посчитал, что игрок «Факела» ударил по ноге Гоцука. А на самом деле он сыграл в мяч. VAR вмешался, Иванов после повтора отменил пенальти, но почему-то не показал футболисту «Нижнего» жёлтую за симуляцию.
Иванов, конечно, отработал не как Кукуляк, но мне он всё-таки не очень понравился. Арбитр был нервным, испуганным, дёрганным. По крупным планам сложилось ощущение, что Иванов вообще не понимал, прав он или нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 16 мая 2023
-
11:05
-
11:00
-
10:56
-
10:46
-
10:45
-
10:41
-
10:35
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
09:19
-
09:11
-
09:00
-
08:56
-
08:48
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:01
-
08:00
-
07:21
-
05:55
-
05:54
-
04:18
-
04:07
-
04:05
-
03:54