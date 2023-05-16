Зозуля раскритиковал Шевченко за просмотр футбола с Джоковичем, который поддерживает РФ

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля жёстко раскритиковал легендарного украинского футболиста и тренера Андрея Шевченко за то, что тот смотрел футбол в компании Новака Джоковича. Сербский теннисист поддерживает Россию, поэтому совместный просмотр футбольного матча вместе с ним Зозуля считает серьёзным проступком.

«Если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то ты априори не можешь прижиматься к нему с блаженным видом. Вменяемый украинец с этим [безобразием] рядом на одном гектаре не сядет. Так чего там сидит наша национальная гордость?!

Я долго молчал по этому поводу и даже допускал, что человек мог ошибиться, но сейчас его ошибки стали системными. Так ошибки ли это?!» — написал Зозуля в своих соцсетях.

Напомним, во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов «Милан» — «Интер» (0:2) в телеэфир попал кадр, на котором видно, что Шевченко и Джокович вместе сидят на трибуне.