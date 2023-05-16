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Петржела: скоро из «Зенита» уйдут бразильцы, и в команде наконец-то заиграют воспитанники

Петржела: скоро из «Зенита» уйдут бразильцы, и в команде наконец-то заиграют воспитанники
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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела выразил уверенность, что в скором времени из российской команды уйдут все бразильские легионеры, а их место займут собственные воспитанники. Также специалист отметил, что легионеры петербуржцев могут играть в Европе.

«Не знаю, сколько иностранцев покинут «Зенит» этим летом, но, думаю, кто-то точно уедет. А так, скоро из «Зенита» уйдут все бразильцы, и в команде наконец-то заиграют собственные воспитанники. Это непременно произойдёт, если Россию не вернут в еврокубки в ближайшие два года.

Сколько бы денег им ни платили, футболисты хотят играть в самых сильных чемпионатах и выигрывать еврокубки. А легионеры «Зенита» могут играть в Европе, это футболисты хорошего уровня», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

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