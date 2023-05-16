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Андре Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит» с чемпионством. Видео

Андре Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит» с чемпионством. Видео
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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поздравил клуб с завоеванием чемпионского титула в РПЛ в текущем сезоне, отметив, что испытывает особенную радость за нынешнего наставника петербуржцев Сергея Семака, с которым он выигрывал титул, принесший сине-бело-голубым первую золотую звезду на эмблему.

«Мой дорогой «Зенит»! Мой дорогой Семак! Мои самые дорогие друзья! Я очень-очень рад за весь футбольный клуб «Зенит», за болельщиков и фанатов, рад завоеванию второй звезды и победе в чемпионате. Семак, я особенно рад за тебя — ты, как и я, был в клубе, когда у него появилась первая звезда, а теперь ты выиграл все эти чемпионства, и «Зенит» может нанести на грудь вторую звезду. Огромные поздравления всем! Я искренне надеюсь увидеться с вами как можно скорее. Берегите себя! Всего наилучшего!» — сказал Виллаш-Боаш.

Виллаш-Боаш тренировал «Зенит» с 2014 по 2016 год. Вместе с клубом он выиграл три трофея, в том числе став чемпионом России в 2015 году.

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