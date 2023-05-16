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«Мы выиграли бы АПЛ, если бы подписали Роналду». Пирс Морган — об «Арсенале»

«Мы выиграли бы АПЛ, если бы подписали Роналду». Пирс Морган — об «Арсенале»
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Британский ведущий Пирс Морган считает, что «Арсенал» смог бы выиграть чемпионат Англии, если бы зимой в лондонский клуб перешёл форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Смейтесь сколько угодно, но, если бы мы подписали Роналду, когда он покинул «Юнайтед», до конца сезона — как он, кстати, и хотел сделать, — мы бы выиграли лигу. Он знает, как выигрывать крупные трофеи и как забивать голы, когда это действительно важно», — написал Морган в социальных сетях.

Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года, после чего перебрался в саудовский клуб «Аль-Наср».

«Арсенал» прямо сейчас занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 81 очко. У лидирующего «Манчестер Сити» — 86 турнирных баллов при игре в запасе.

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