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Тренер сборной Армении Березовский рассказал об отношении в стране к релокантам

Тренер сборной Армении Березовский рассказал об отношении в стране к релокантам
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Экс-вратарь «Зенита» Роман Березовский рассказал, что в Армении к релокантам относятся по-разному.

«Армяне сами по себе гостеприимный народ, но все по-разному к этой ситуации относятся. Те, кому это выгодно, только рады. Есть, наверное, и те, кто недоволен.

Но большинство, по ощущениям, довольно. Больше людей разных национальностей стало, движухи — для Армении это всё необычно», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Релокант в привычном понимании этого слова — перемещённый ввиду смены места жительства сотрудник какой-либо компании, чаще всего частной.

Ещё так называют тех, кто сменил место жительства по причинам, не связанным с работой, и не считающих себя эмигрантами.

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