Модрич: Лига чемпионов — турнир «Реала». Он нам нравится

Полузащитник «Реала» Мадрид Лука Модрич высказался в преддверии ответной игры 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Нас ждёт большой матч. Нам нравится Лига чемпионов, потому что это наш турнир. Перед такими матчами возникает чувство комфорта, и именно поэтому мы так часто выигрывали. Потому что мы уверены в себе, в нашем качестве. Мы выложимся на 100%.

Я всё ещё помню видео, которое Зидан показал нам, когда рассказывал о наследии клуба. Конечно, мы думаем о возможности продолжить творить историю, но мотивация для таких матчей появляется сама по себе, прямо во время игр.

Когда знаешь, что так близок к очередному финалу, хочется выложиться на все сто. Мы близки к тому, чтобы сотворить историю», — цитирует Модрича Marca.

«Реал» Мадрид сыграет с «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов завтра, 17 мая, на стадионе «Этихад».