Модрич: Лига чемпионов — турнир «Реала». Он нам нравится

Полузащитник «Реала» Мадрид Лука Модрич высказался в преддверии ответной игры 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«Нас ждёт большой матч. Нам нравится Лига чемпионов, потому что это наш турнир. Перед такими матчами возникает чувство комфорта, и именно поэтому мы так часто выигрывали. Потому что мы уверены в себе, в нашем качестве. Мы выложимся на 100%.
Я всё ещё помню видео, которое Зидан показал нам, когда рассказывал о наследии клуба. Конечно, мы думаем о возможности продолжить творить историю, но мотивация для таких матчей появляется сама по себе, прямо во время игр.
Когда знаешь, что так близок к очередному финалу, хочется выложиться на все сто. Мы близки к тому, чтобы сотворить историю», — цитирует Модрича Marca.
«Реал» Мадрид сыграет с «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов завтра, 17 мая, на стадионе «Этихад».
- 16 мая 2023
-
21:45
-
21:43
-
21:43
-
21:20
-
21:17
-
21:15
-
20:50
-
20:42
-
20:42
-
20:31
-
20:27
-
20:25
-
20:20
-
20:17
-
19:53
-
19:50
-
19:45
-
19:30
-
19:30
-
19:21
-
19:20
-
19:07
-
19:06
-
19:02
-
19:00
-
18:39
-
18:39
-
18:31
-
18:29
-
18:06
-
18:05
-
17:59
-
17:54
-
17:47
-
17:45