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Каррагер: «Сити» лучше «Реала». Такое ощущение, что каждый матч даётся им легко

Каррагер: «Сити» лучше «Реала». Такое ощущение, что каждый матч даётся им легко
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Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер полагает, что последние матчи текущего сезона будут лёгкими для «Манчестер Сити».

«Такое ощущение, что теперь каждая игра даётся им так легко. Я думал, что матч с «Эвертоном» вызовет у «горожан» проблемы, потому что «Эвертон» сражается за свои жизни, они боролись до конца, и эта игра была в перерыве между матчами с «Реалом» для «Сити».

Я думал, что Гвардиола мог бы заменить ещё нескольких игроков, но он этого не сделал. Очевидно, что играть с «Реалом» тяжело, но они лучше команды Карло Анчелотти.

Вопрос в том, что именно случится в ночь игры между «Ман Сити» и «Реалом», но после этого я вообще не вижу проблем для команды Гвардиолы», — цитирует Каррагера Sky Sports.

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