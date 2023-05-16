Диего Лугано: нисколько не сомневаюсь, что Аргентине помогли выиграть чемпионат мира

Бывший защитник сборной Уругвая и «Фенербахче» Диего Лугано считает, что Аргентине помогли одержать победу на чемпионате мира в Катаре.
«Нет никаких сомнений, что ей оказали помощь. Сборной Аргентины помогли стать чемпионами. Свои заслуги у них были, но ни у кого, думаю, не вызывает сомнений тот факт, что четырёх из пяти пенальти, которые назначили в пользу Аргентины, не было. Это реальность.
Но в том заслуга Месси, который продвигается на мировом уровне большими шагами. Тайсон, Тайгер Вудс, Роджер Федерер появляются на публике в футболке Месси. Вы думаете, ФИФА этого не видит и не извлекает из этого пользу?
Заслуга Месси и, значит, и Аргентины, в том, что они знали, как этим воспользоваться», — цитирует Лугано Invictos.
Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре, одолев в финале Францию в серии пенальти. Для аргентинцев эта победа стала третьей на мировом первенстве.
- 16 мая 2023
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