Диего Лугано: нисколько не сомневаюсь, что Аргентине помогли выиграть чемпионат мира

Бывший защитник сборной Уругвая и «Фенербахче» Диего Лугано считает, что Аргентине помогли одержать победу на чемпионате мира в Катаре.

«Нет никаких сомнений, что ей оказали помощь. Сборной Аргентины помогли стать чемпионами. Свои заслуги у них были, но ни у кого, думаю, не вызывает сомнений тот факт, что четырёх из пяти пенальти, которые назначили в пользу Аргентины, не было. Это реальность.

Но в том заслуга Месси, который продвигается на мировом уровне большими шагами. Тайсон, Тайгер Вудс, Роджер Федерер появляются на публике в футболке Месси. Вы думаете, ФИФА этого не видит и не извлекает из этого пользу?

Заслуга Месси и, значит, и Аргентины, в том, что они знали, как этим воспользоваться», — цитирует Лугано Invictos.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре, одолев в финале Францию в серии пенальти. Для аргентинцев эта победа стала третьей на мировом первенстве.