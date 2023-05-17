«Барселона» готова обменять Фати на Эдегора из «Арсенала» — El Nacional
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«Барселона» готова обменять нападающего команды Ансу Фати на полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора.
Как сообщает El Nacional, президент каталонской команды Жоан Лапорта не хотел бы расставаться с 20-летним испанским игроком, но готов согласиться на обмен, в который будет входить норвежский хавбек.
Ранее сообщалось, что 24-летним полузащитником лондонского клуба интересуются в «Баварии» и «ПСЖ». Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года. Ранее Эдегор выступал в мадридском «Реале».
В текущем сезоне Эдегор сыграл в 43 матчах за «канониров» во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футоблиста в € 80 млн.
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