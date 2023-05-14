Эдегор — о шансах «Арсенала» на титул чемпиона АПЛ: давайте будем реалистами — это сложно

Полузащитник и капитан «Арсенала» Мартин Эдегор подвёл итоги матча 36-го тура чемпионата Англии, в котором его команда на домашнем стадионе разгромно уступила «Брайтону» со счётом 0:3.

«В первом тайме мы неплохо смотрелись, хорошо прессинговали и могли забить несколько голов. Однако после перерыва игра изменилась: у соперника всё получалось слишком легко. Не могу понять, почему это произошло. Мы разочарованы тем, как закончился сегодняшний матч.

Сможем ли мы стать чемпионами? Честно говоря, это будет сложно. Давайте будем реалистами. Мне не кажется, что «Манчестер Сити» потеряет много очков.

Нам просто нужно достойно провести концовку сезона. Мы все это заслужили, особенно наши болельщики», – приводит слова Эдегора BBC.

«Канониры» продолжают занимать второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда усложнила себе жизнь в борьбе за чемпионский титул: «Арсенал» имеет в активе 81 очко после 36 матчей и отстаёт от «Манчестер Сити», идущего первым, на четыре очка. При этом подопечные Хосепа Гвардиолы имеют одну игру в запасе. Чтобы гарантированно стать чемпионом, «горожанам» необходимо набрать три очка в оставшихся трёх матчах сезона.