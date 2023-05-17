«Краснодар» будет хозяином Суперфинала Кубка России

Состоялась жеребьёвка Суперфинала Кубка России, в котором «Краснодар» сыграет с ЦСКА. По результатам жеребьёвки, которую провели Никита Баженов и Андрей Тихонов, номинальным хозяином в «Лужниках» стал «Краснодар».

Напомним, несколько минут назад московский ЦСКА узнал соперника по Суперфиналу Кубка России. Матч второго этапа финала Пути регионов Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и «Урал» завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Первый тайм закончился с ничейным счётом. На девятой минуте нападающий «Краснодара» Кайо вывел хозяев вперёд. На 22-й минуте капитан гостей Эрик Бикфалви восстановил равновесие на табло. В начале второго тайма Джон Кордоба забил второй гол хозяев, сыграв на добивании после попадания мяча в штангу.

ЦСКА забронировал себе место в Суперфинале, по сумме двух встреч одолев «Урал» в полуфинале Пути РПЛ (1:1 и 2:1). Суперфинал запланирован на 11 июня, матч примет стадион «Лужники».