Бушманов: я за отмену Fan ID на Суперфинале Кубка России — весь турнир был без него

Российский тренер Евгений Бушманов высказался по поводу использования системы Fan ID на Суперфинале Кубка России.

«Суперфинал Кубка России в «Лужниках» будет таким же праздником, как в прошлом году, когда играли «Спартак» и «Динамо». Если соперником ЦСКА был бы «Урал», то народу пришло бы меньше. С участием «Краснодара» болельщиков будет больше — этот матч более интересный.

Не знаю, поспособствует ли перенос матча в регион большему числу болельщиков. Как мне кажется, вопрос не в месте, куда перенесут. Если уже решили проводить Суперфинал Кубка России в «Лужниках», то будет неправильно переносить матч за несколько недель — это не очень солидно для организаторов турнира. Конечно, матчи такого уровня желательно проводить на главной арене страны. Было бы неплохо сделать традицией проведение финалов в «Лужниках».

Я за отмену Fan ID на Суперфинале Кубка России, если бы это могло способствовать полному стадиону. Мы видим, что на кубковых матчах собирается больше болельщиков. Весь турнир был без Fan ID, а на Суперфинал его решили ввести — в этом нет особой логики», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.