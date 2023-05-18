Как завершится финал Лиги чемпионов?

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Интером», который обыграл по сумме двух встреч «Милан» со счётом 3:0. Предлагаем пройти опрос, посвящённый предстоящему финалу.

В ответном матче полуфинала с «Реалом» на 23-й минуте Бернарду Силва вывел «Манчестер Сити» вперёд, а спустя 14 минут оформил дубль. На 73-й минуте счёт стал разгромным после автогола Эдера Милитао, а в концовке встречи Хулиан Альварес забил четвёртый гол.

В первой встрече, которая проходила в Испании, команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 36-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 67-й минуте ответный мяч «Манчестер Сити» забил полузащитник Кевин Де Брёйне.

Матч с «Интером» в финале Лиги чемпионов состоится 10 июня.