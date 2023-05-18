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Уткин: магия «Реала» разбита реальностью

Уткин: магия «Реала» разбита реальностью
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Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» дома разгромил «Реал» 4:0. Дублем отметился Бернарду Силва, ещё по голу забили Мануэль Аканджи и Хулиан Альварес. Первая игра команд закончилась вничью 1:1.

«Ну, в одни ворота полуфинал вышел. Я ж говорил — сезон Пепа: «Сити» так хорош, что к решающему матчу ничего и придумывать не надо. Их сезон. Магия «Реала» разбита реальностью! А потому что на магию надейся, а сам не плошай. И не прощай!», — написал Уткин в телеграм-канале.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером» на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле 10 июня. Начало в 22:00 по московскому времени. Для команд это будет первый официальный матч в истории.

Отчёт о матче «Манчестер Сити» — «Реал»
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